Nghi phạm mượn dao vào quán karaoke gây án mạng 2 người chết

Hiện trường vụ án - Ảnh: Q.H

Chiều 25-10, công an hình sự Quảng Trị xác nhận đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại quán karaoke I. ở khối 2, thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa), khiến ba người thương vong.

Cơ quan công an chưa khởi tố bị can, nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn cá nhân.

Nghi phạm trong vụ án mạng được xác định là ông H.V.P. (49 tuổi, trú tại khối 3A, thị trấn Khe Sanh), người bị thương trong vụ án và hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Cụ thể, khoảng 12h30 ngày 21-10, bà H.T.H.T. (45 tuổi), ông N.Q.S. (54 tuổi, cùng trú khối 1, thị trấn Khe Sanh) và một số người bạn đi nhậu tại thị trấn Khe Sanh.

Giữa buổi chiều cuộc nhậu kết thúc, mọi người ra về, còn bà T. và ông S. đi hát karaoke. Cùng thời điểm, sau một cuộc nhậu, ông H.V.P. đi tìm bà H.T. ở một số quán karaoke và quán nhậu tại thị trấn.

Đến 15h cùng ngày, ông H.V.P. tìm thấy hai người đang hát ở quán karaoke. Sau đó ông P. đi ra ngoài, đến quán nhậu ở gần mượn một con dao rồi quay lại phòng hát karaoke gây án.

Vụ việc khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ, còn ông P. được phát hiện bị thương ở cổ với nhiều vết đứt. Người dân sau đó đưa cả ba đi cấp cứu nhưng chỉ cứu được ông P.

Tác giả: HOÀNG TÁO

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ