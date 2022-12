Nghệ An: Ngân hàng VPBank lên tiếng về thông tin liên quan tới nhóm đối tượng cướp tài sản

Ngày 11/11/2022, Ngân hàng VPBank nhận được Công văn trả lời số 1930/TEB-ĐTTH của Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Diễn Châu, Nghệ An với nội dung: “Hành vi của ông Nguyễn Văn Toản và những người đi cùng đều không cấu thành tội phạm Cướp tài sản. Vụ việc xảy ra có tính chất tranh chấp dân sự, không có dấu hiệu tội phạm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu không thụ lý, giải quyết. Mọi vấn đề tranh chấp dân sự, đề nghị các bên có liên quan khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền”.

Liên quan tới vụ việc trên, Ngân hàng VPBank cho rằng căn cứ từ chối thụ lý giải quyết đơn trình báo của Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Diễn Châu là không đúng quy định của pháp luật.

Thứ nhất, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Diễn Châu cho rằng: Tại thời điểm Ngân hàng VPBank nhận bàn giao tài sản, chiếc xe ô tô nhãn hiệu CNHTC, BKS: 36C282.23 đang là tài sản tranh chấp giữa ông Toản và ông Khuyên; mà ông Toản đang là người sử dụng tài sản. Kết luận trên là không có căn cứ pháp luật.

Thứ hai, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Diễn Châu kết luận: Khi ông Toản cùng một số người khác chặn đầu xe cẩu kéo và yêu cầu tài xế xe cẩu hạ xe tải xuống để lấy đi thì nhân viên Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng không xuất trình tài liệu giấy tờ liên quan đến việc đã nhận bàn giao tài sản. Kết luận trên là không đúng với sự việc đã diễn ra tại hiện trường.

Thứ ba, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Diễn Châu kết luận: Hành vi của ông Nguyễn Văn Toản và những người đi cùng đều không cấu thành tội phạm Cướp tài sản.

Tại thời điểm diễn ra sự việc, ông Toản và nhóm người đi cùng hoàn toàn không xuất trình được văn bản giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản, trong khi đó, đại diện Ngân hàng VPBank đã xuất trình đầy đủ căn cứ chứng minh quyền quản lý đối với chiếc xe ô tô nhãn hiệu CNHTC, BKS: 36C-282.23. Mặc dù có mặt 02 đồng chí công an xã Diễn Đoài, nhưng những đối tượng này vẫn ngang nhiên đe dọa, chửi bới yêu cầu tài xế xe cẩu hạ xe tải xuống và lấy xe tải đi.

Ngay khi sự việc xảy ra, cán bộ Ngân hàng và chính giám đốc Công ty Đạt Thành Nghi Sơn - chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe ô tô nhãn hiệu CNHTC, BKS: 36C-282.23 đã đến kêu cứu ngay tại trụ sở của Công an huyện Diễn Châu, vậy nhưng không hiểu căn cứ vào quy định pháp luật nào Cơ quan điều tra vẫn kết luận sự việc một người không phải chủ sở hữu tài sản nhưng ngang nhiên chiếm đoạt và sử dụng tài sản lại không có dấu hiệu tội phạm?

Ngân hàng VPBank lên tiếng về các thông tin liên quan tới nhóm đối tượng cướp tài sản

Đặc biệt, phía ngân hàng VPBank cũng nhấn mạnh: Việc VPBank cho vay, nhận tải sản thế chấp của Công ty Đạt Thành Nghi Sơn và sau đó nhận bàn giao tài sản để xử lý thu hồi nợ khi khoản vay chuyển nợ xấu là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật và sự thỏa thuận hợp pháp của các bên trong Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ, Hợp đồng thế chấp cũng như các văn bản khác được ký kết giữa Công ty Đạt Thành Nghi Sơn và đại diện có thẩm quyền của VPBank.

Sau khi nhận bàn giao tài sản, VPBank có trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản theo đúng thỏa thuận với Công ty Đạt Thành Nghi Sơn. Việc một nhóm người do ông Nguyễn Văn Toản cầm đầu có hành vi chặn xe cầu, sau đó chửi bởi, đe đọa, xô đẩy, gây gổ với cán bộ VPBank và tài xế xe cầu rồi chiếm đoạt chiếc xe ô tô BKS: 36C-282.23 là tải sản thế chấp thuộc quyền quản lý hợp pháp của VPBank, có dấu hiệu rõ ràng cấu thành tội Cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công ty TNHH Đạt Thành Nghỉ Sơn do ông Lê Văn Khuyên là Giám đốc - Đại diện theo pháp luật vay vốn tại VPBank theo Hợp đồng cho vay số: 160319-5473927-01-SME ngày 25/03/2019 với tổng số tiền là: 840.000.000 đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay nêu trên là: 01 xe ô tô nhãn hiệu CNHTC, BKS: 36C-282.23, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 063173 do Phòng CSGT - Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 14/03/2019 đứng tên Công ty TNHH Đạt Thành Nghi Sơn. Sau khi thế chấp, chiếc xe ô tô nêu trên được giao cho Công ty Đạt Thành Nghi Sơn tiếp tục quản lý, sử dụng.

Quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng, Công ty Đạt Thành Nghi Sơn vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ khoản vay nêu trên đã chuyển nợ quá hạn. Ngày 12/9/2022, VPBank đã gửi thông báo số 232/2022/TB-LCC-KHDN MB, yêu cầu Công ty Đạt Thành Nghỉ Sơn bàn giao tài sản bảo đảm để VPBank tiến hành xử lý thu hồi nợ theo đúng thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng thế chấp và quy định của pháp luật.

Thực hiện yêu cầu bàn giao TSBĐ của VPBank, ngày 13/10/2022 ông Lê Văn Khuyên - Giám đốc Công ty Đạt Thành Nghi Sơn đã bàn giao chiếc xe ô tô là tài sản thế chấp nêu trên cho ông Trịnh Trung Bình - là đại diện theo ủy quyền của VPBank. Việc bàn giao được các bên lập thành văn bản, đồng thời VPBank đã mời ông Bùi Xuân Hoài – Văn phòng Thừa Phát Lại chứng kiến, lập vi bằng ghi nhận việc bàn giao tài sản của các bên.

Sau khi các bên hoàn tất việc bàn giao, đại diện VPBank là ông Trịnh Trung Bình đã tiến hành niêm phong chiếc xe ô tô và thuê đơn vị dịch vụ cẩu kéo tiến hành cẩu kéo chiếc xe ô tô nêu trên về bãi xe của Ngân hàng tại địa chỉ: Tầng hầm TTTM Thanh Hóa PLAZA; Số 27 -29 Lê Lợi, P.Lam Sơn, TP. Thanh Hóa.

Tuy nhiên, khi di chuyển được hơn 1 km, có một chiếc xe tải BKS: 37H-038.87 chặn đường, sau đó tài xế chiếc xe này khóa cửa, bỏ đi nơi khác khiến đoàn xe cẩu kéo tài sản của VPBank không thể tiếp tục đi chuyển. Trước tình hình đó, cán bộ VPBank là ông Trịnh Trung Bình đã trình báo tới Công an xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Khoảng 12h30 có một nhóm 03 người đàn ông, trong đó có ông Nguyễn Văn Toản đến hiện trường. 03 người này do ông Toản cầm đầu đã chửi mắng, xô đẩy, gây gỗ, đe dọa cán bộ VPBank và tài xế lái xe cẩu, ép lái xe cẩu phải hạ cẩu. Sau đó, một người đàn ông khoảng 35 tuổi đã lên xe, lái chiếc xe ô tô tải BKS: 36CZ82.23 là tài sản VPBank nhận bàn giao từ Công ty Đạt Thành Nghi Sơn trên đi mất. Toàn bộ vụ việc diễn ra trước sự chứng kiến của 02 đồng chí Công an xã Diễn Đoài, 06 cán bộ Ngân hàng VPBank và nhiều người khác cùng có mặt tại hiện trường. Hiện VPBank không xác định được chiếc xe ô tô là tài sản thế chấp của VPBank nêu trên đang ở đâu.

