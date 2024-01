Nam sinh tông ngã CSGT, thông chốt đo nồng độ cồn

Tối nay (17/1), vào khoảng 19h39', tại TP Hà Tĩnh xảy ra vụ việc 1 nam sinh lớp 12 điều khiển xe máy với tốc độ cao, tông xe vào 1 chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn trên đường Hà Huy Tập.

Chiến sỹ CSGT sau lúc bị tông xe.



Vụ việc khiến chiến sĩ này bị thương, phải nhập viện điều trị. Riêng nam sinh sau khi tông xe vào chiến sỹ CSGT đã bị mất lái, ngã xuống đường và bị thương.

Sau sự việc xảy ra, chiến sĩ CSGT đã được đồng đội đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhập viện để chữa trị.

Chiến sỹ CSGT được cấp cứu tại Bệnh viện.

Được biết, hiện sức khỏe của cả 2 người đã ổn định. Nam sinh là học sinh lớp 12 thuộc trường THPT Thành Sen.

Xác nhận với PV, lãnh đạo nhà trường cho biết đã có mặt tại Bệnh viện xác nhận để theo dõi tình hình sức khỏe của chiến sĩ CSGT.

"Người tông xe vào chiến sĩ CSGT là một nam sinh lớp 12 của trường chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại bệnh viện. Qua thăm hỏi thì được biết, chiến sĩ CSGT bị thương phần mềm, có một vết thương ở vùng đầu, chân. Sau sự việc, nhà trường sẽ xem xét biện pháp xử lý kỷ luật đối với nam sinh này", lãnh đạo Trường THPT Thành Sen cho biết.

CLIP sự việc:

Tác giả: P.V

Nguồn tin: baovephapluat.vn