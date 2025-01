Mức án nào cho kẻ chém trọng thương cán bộ thôn ở Hà Tĩnh?

Liên quan tới vụ chém trọng thương cán bộ thôn, UBND xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt giữ đối tượng T.H.X. (thôn Tây Nguyên, xã Nam Phúc Thăng) để điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trân Tuấn.



Trước đó, chiều 5/1, khi Ban Công tác Mặt trận thôn Tây Nguyên (xã Nam Phúc Thăng) đang tiến hành đo ruộng đất để chia lại theo chủ trương chuyển đổi ruộng đất của địa phương, đối tượng T.H.X. (SN 1971, trú thôn Tây Nguyên, xã Nam Phúc Thăng) xảy ra mâu thuẫn với ông Bùi Văn Chương, Bí thư Chi bộ thôn Tây Nguyên. Do đã uống rượu, mất kiểm soát nên đối tượng Trần Hữu Xuyến đã dùng dao chém ông Chương phải nhập viện cấp cứu. Một người dân vào can ngăn cũng bị thương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt giữ đối tượng T.H.X. để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của đối tượng này là hết sức côn đồ, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, không những chống người thi hành công vụ mà còn xâm phạm đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người khác.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)



"Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có dấu hiệu hình sự nên việc cơ quan điều tra bắt giữ để xử lý đối tượng này là có căn cứ và cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của hai bên, đồng thời sẽ làm rõ hậu quả mà hành vi của đối tượng này có thể gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi có thể dẫn đến chết người, đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra thì sẽ xem xét xử lý đối tượng về tội giết người.

Theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung hình phạt là hành vi có tính chất côn đồ và phạm tội với người thi hành công vụ nên khung hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình", luật sư Cường phân tích.

Luật sư Cường cho biết thêm, trường hợp không đủ căn cứ để chứng minh hành vi có thể dẫn đến chết người thì căn cứ vào kết quả giám định thương tích của nạn nhân, cơ quan điều tra sẽ xử lý đối tượng này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự với tình tiết tăng nặng là hành vi có tính chất côn đồ và phạm tội với người thi hành công vụ. Vụ án là bài học cho những người có ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác. Chỉ vì bản tính côn đồ, thói ích kỷ hoặc do tác động bởi chất kích thích mà tự biến mình trở thành tội phạm.

Bởi vậy ngoài việc xem xét xử lý hình sự với chế tài nghiêm khắc với đối tượng này, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân.

Cần tuyên truyền về đường lối chính sách, pháp luật để người dân hiểu và tự nguyện chấp hành. Những hoạt động công vụ cần phải được thực hiện theo trình tự thủ tục luật định, có tuyên truyền, giải thích, có những giải pháp để bảo vệ cán bộ, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.





