Mưa lũ, sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc làm 7 người thiệt mạng

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, chiều tối 5/8, tại xã Khao Mang, xã Lao Chải, xã Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải) có mưa to và rất to dẫn đến lũ ống, sạt lở ta-luy dương nghiêm trọng gây tắc đường Quốc lộ 32, làm giao thông tê liệt.

Đặc biệt, mưa lớn đã làm sạt lở đất, đá lăn vào nhà làm 2 cháu nhỏ của một hộ gia đình ở bản Háng Bla Ha AB (xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải) là Cứ Thị Tú U. (SN 2021) và Cứ Thị T. (SN 2023) thiệt mạng.

Bên cạnh đó, mưa lũ đã làm 31 ngôi nhà bị thiệt hại nặng nề (15 nhà tại xã Hồ Bốn, 7 nhà tại xã Khao Mang, 6 nhà ở xã Kim Nọi, 2 nhà ở xã Mồ Dề và 1 nhà ở xã La Pán Tẩn).

Mưa lớn gây ra lũ ống và sạt lở đất nghiêm trọng tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Tại tỉnh Sơn La, 1 người chết do lũ cuốn tối 5/8 (anh Lò Văn L. SN 1990, trú tại bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La).

Về tài sản, tại huyện Mường La có 8 nhà sập (1 tại bản Phương Yên, xã Chiềng Hoa; 7 tại xã Chiềng Lao); 28 nhà phải di dời khẩn cấp do sạt lở, đá lăn vào nhà.

Về giao thông, ngoài nhiều tuyến đường liên bản bị ách tắc thì đoạn tuyến quốc lộ 279D từ huyện Mường La đi tỉnh Lai Châu cũng bị tắc hoàn toàn do nhiều điểm sạt lở, trong đó tại vị trí từ Km32+300 đến Km32+600 (đoạn qua thuỷ điện Huội Quảng) bị sạt lở, trôi toàn bộ nền mặt đường.

Các tuyến lên bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La; các bản xã Mường Sại, Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai; xã Mường Lèo - Pá Khoang, huyện Sốp Cộp bị tắc cục bộ do sạt lở.

Còn theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, từ ngày 4 - 6/8 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông khiến 4 người chết, 3 người bị thương (đều ở huyện Than Uyên).

4 người chết gồm: ông Lường Văn Ơ. (SN 1972, bị lũ cuốn trôi), cháu Mùa A S. (SN 2019, bị đất sạt vào nhà chết), bà Lò Thị Đ. (SN 1967, bị đất đá sạt lở vào nhà), phát hiện 1 thi thể thanh niên nam khoảng 18 tuổi tại suối Nậm Mở.

Về tài sản, 50 căn nhà bị ảnh hưởng do sụt lún đường, đất đá sạt lở taluy dương vào nhà.

Về sản xuất, huyện Phong Thổ: 1,75 ha lúa ruộng bị sạt lở, vùi lấp thiệt hại hoàn toàn; 1 ao cá bị ngập, cuốn trôi hoàn toàn (bản Hùng Pèng xã Ma Li Pho). Huyện Nậm Nhùn: 400 m2 ruộng bị ngập úng (bản Nậm Cày, xã Nậm Hàng).

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: vtc.vn