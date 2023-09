Miền Trung ứng phó áp thấp nhiệt đới

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của ATNĐ nên hôm nay (26-9) khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế có nơi trên 200 mm. Từ nay đến ngày 28-9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm, có nơi trên 450 mm. Cơ quan trên cảnh báo do mưa lớn kéo dài, mô hình độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định và các tỉnh Tây Nguyên đã gần bão hòa (trên 95%) hoặc đạt trạng thái bão hòa nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. V.Duẩn