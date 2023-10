Miền Bắc đón không khí lạnh vào cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong các ngày 27-28/10, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 28/10, miền Bắc chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ giảm 3-4 độ so với những ngày trước đó.

Trước khi đón không khí lạnh, trong hai ngày 24-25/10, miền Bắc duy trì thời tiết ít mưa, ngày nắng gián đoạn, riêng khu vực ven biển Bắc Bộ đêm 24/10 mưa rào và dông rải rác. Ngày 26/10, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác.

Thời gian tới, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động tăng dần về tần suất và cường độ. Tuy nhiên, mùa đông năm nay, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Dự báo, từ chiều tối ngày 23/10 đến đêm 24/10, khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm, Quảng Nam từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Sau đó, mưa có xu hướng lan ra phía Bắc. Trong ngày và đêm mai, ở khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Thanh Hóa lượng mưa thấp hơn, với 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Ở miền Bắc, từ đêm mai, khu vực đồng bằng và khu Đông Bắc cũng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Theo nhận định của các chuyên gia, mưa ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, nhưng chủ yếu là mưa nhỏ. Từ 25/10, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ giảm dần.

