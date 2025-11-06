Mẹ xông vào lớp học tấn công bạn của con gái và cái kết

Your browser does not support the video tag.

Vụ tấn công bạo lực xảy ra tại một trường trung học ở Argentina đã khiến phụ huynh, giáo viên và học sinh vô cùng sốc và phẫn nộ. Một người mẹ đã xông vào lớp học và đánh nữ sinh 14 tuổi, người mà bà cáo buộc đã bắt nạt con gái mình.

Vụ việc xảy ra tại trường Trung học Cơ sở số 16 ở thành phố Junín, tỉnh Buenos Aires. Theo lời kể của các nhân chứng, người phụ nữ đã xông vào lớp học, la hét và yêu cầu học sinh giải thích.

Người mẹ đi thẳng về phía nữ sinh và hét lớn: "Cô có vấn đề gì với con gái tôi vậy?", trước khi tấn công một cách thô bạo.

... Người mẹ tấn công bạn cùng lớp của con gái. Nguồn clip: X



Nạn nhân bị thương ở đầu, tay và chân, đã được đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu. Các bạn cùng lớp và giáo viên đã cố gắng ngăn chặn vụ tấn công cho đến khi nhà trường can thiệp.

Sau vụ việc, người phụ nữ đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ, trong khi Văn phòng Công tố Junín ban hành lệnh bảo vệ đối với trẻ vị thành niên bị tấn công. Nhà chức trách cũng xác nhận rằng họ đang xem xét đoạn clip từ camera an ninh của cơ sở để làm rõ vụ việc và xác định trách nhiệm.

Vụ tấn công gây phẫn nộ trên mạng xã hội và trong cộng đồng phụ huynh, những người đang yêu cầu hình phạt nghiêm khắc và các biện pháp phòng ngừa đối với những vụ việc tương tự.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn