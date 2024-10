Mẹ nghèo cầu xin sự sống cho con trai lớp 6 chăm ngoan bỗng đổ bệnh nguy kịch

Vốn là cậu bé ngoan ngoãn, chăm học nhưng giờ Gia Bảo lại bị hôn mê, bệnh tình rất nguy kịch.



Nửa đêm, chuông điện thoại reo lên, phía đầu dây bên kia là tiếng của người phụ nữ nấc nghẹn: "Em ơi, con trai chị bị nhiễm khuẩn đường ruột, co giật liên tục, có khả năng để lại di chứng bại não. Gia đình anh chị nay cũng đã khánh kiệt, xin hãy cứu lấy con chị với".

Đó là lời thỉnh cầu của chị Phạm Thị Thủy (SN 1976, trú tại TDP3, Phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đến PV Báo GD&TĐ khi con chị là cháu Trần Gia Bảo (SN 2013) nhập viện đã 25 ngày rồi nhưng vẫn đang hôn mê và bệnh tình ngày càng trở nặng.

Gia đình anh Trần Minh Dũng và chị Thủy có với nhau 4 người con (3 gái, 1 trai). Hàng ngày, anh Dũng làm thợ sửa xe bên đường, còn chị Thủy chủ yếu làm nông và công việc nội trợ. Dù gia đình không mấy dư giả nhưng bù lại các con rất ngoan ngoãn, lễ phép và hiếu học. Hai người chị đầu hiện đang học đại học, chị thứ 3 học THPT và cháu Gia Bảo là học sinh lớp 6A9, Trường THCS Sông Trí (TX Kỳ Anh).

Là một gia đình gương mẫu, sống chan hòa và năng nổ trong các hoạt động của địa phương nên anh chị được bà con xóm giềng quý mến. Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua trong căn nhà đầy ắp tiếng cười, thế nhưng cách đây gần 1 tháng, cháu Gia Bảo có triệu chứng chóng mặt, đau đầu, buồn nôn nên được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thị xã Kỳ Anh, sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện sản nhi Nghệ An.

Nam sinh lớp 6 với chằng chịt ống dẫn, nằm hôn mê khiến ai ai cũng chạnh lòng thương cảm.



Do bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, cách đây vài ngày gia đình phải chuyển ra Bệnh viện nhi Trung ương (Hà Nội) để điều trị. Tại đây, qua thăm khám, bác sỹ chẩn đoán cháu Gia Bảo bị sốc nhiễm khuẩn đường ruột, nóng sốt lên cơn co giật, cơ thể tím tái, lở loét do tổn thương não.

Chị Thủy xót xa kể: "Cháu Gia Bảo chăm ngoan, học giỏi, chăm chỉ lại rất có hiếu với bố mẹ. Lúc đầu cứ nghĩ con trai chỉ bị cảm thông thường, không ngờ lại bệnh nan y. Nếu cháu có mệnh hệ gì, làm sao tôi sống nổi?"

Nói rồi chị lại nghẹn ngào kể, không có nỗi đau nào hơn khi hằng ngày chứng kiến con gồng mình để qua các cơn đau, co giật, nhiều hôm con bị tím tái hết toàn thân phải gọi bác sỹ cấp cứu cả đêm. Từ khi con nhập viện đến giờ chưa đêm nào chị Thủy chợp mắt nổi, chị nhìn đứa con nằm bất động mà giọt nước mắt lăn dài, chị không dám ngủ vì lo sợ mất đi đứa con trai yêu quý của mình.

...

Bệnh tình của cháu Gia Bảo không thể điều trị theo chế độ quyền lợi của trẻ, mà phải sử dụng thêm thuốc bổ trợ 2-3 triệu đồng/ngày. Mặc dù chi phí điều trị rất tốn kém nhưng vợ chồng chị vẫn phải "cắn răng" chạy chữa để giành giật sự sống cho con, cho dù hy vọng là rất mong manh.

"Bình thường gia đình cũng túng thiếu trăm bề, phải cầm cố bìa đất ở ngân hàng để lo cho các con ăn học, nay cháu Gia Bảo gặp hoạn nạn nên cũng không biết bấu víu vào đâu, anh em họ hàng thân thích nơi nào vay mượn được cũng đã vay rồi. Gia đình tôi bây giờ đã khánh kiệt", chị Thủy cho biết thêm.

Ông Nguyễn Đình Tài - Chủ tịch UBND phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh) xác nhận, hộ gia đình chị Thủy điều kiện kinh tế rất khó khăn, các con đang tuổi ăn tuổi học nên rất vất vả. Vừa qua, sau khi nắm bắt bệnh tình của cháu Gia Bảo thì chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi, vận động để giúp gia đình có thêm kinh phí chữa trị.

Qua Báo GD&TĐ, địa phương mong các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, dành niềm thương cho cháu Gia Bảo để chị Thủy có thêm kinh phí chạy chữa, điều trị cho đứa con trai tội nghiệp.

Mọi sự hỗ trợ của quý vị, xin gửi về: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Hotline: 0913.473.217.

Tác giả: Vũ Long

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại