'Mây mưa' với gái bán dâm rồi quỵt tiền, gã đàn ông còn dựng chuyện đáng xấu hổ phía sau

Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa điều tra, làm sáng tỏ vụ người đàn ông tên Nguyễn An (SN 1985, ngụ quận 3) đến Cơ quan CSĐT trình báo về việc ông bị một người phụ nữ và một nhóm đối tượng cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 18/11, An đến Công an phường 3, quận Bình Thạnh trình báo bị một người đàn ông và một phụ nữ tấn công, cướp tài sản.

An trình bày, rạng sáng cùng ngày, khi đang chạy xe gắn máy ở đường Trường Sa, đoạn thuộc quận Bình Thạnh thì thấy một phụ nữ đi bộ trên đường nên An ngỏ ý cho người phụ nữ này đi nhờ xe. Người phụ nữ này đã đồng ý.

Nguyễn An (ảnh phải) và các đối tượng liên quan tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA

Tiếp đó, An chở người phụ nữ đến khu vực bãi đất trống gần đó thì từ phía sau, người phụ nữ dùng gạch đập vào đầu anh. Sau đó, một người đàn ông lao đến tấn công, cướp tài sản của anh rồi tẩu thoát.

Theo An, tài sản bị cướp đi gồm: xe gắn máy, điện thoại, nhẫn vàng và tiền mặt.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc; đồng thời mời các đối tượng liên quan đến làm việc. Từ đây, làm rõ bản chất vụ việc không như An trình báo.

Qua điều tra, An là đối tượng sống lang thang nghiện ma túy nặng. Khoảng 10h ngày 17/11, An đi lang thang ở địa bàn quận 11 thì gặp đối tượng tên Tỷ (chưa rõ lai lịch) nên rủ Tỷ đi mua ma túy sử dụng chung.

Tiếp đó, Tỷ chở An đến quận 10 mua ma túy sau đó cả 2 vào khách sạn sử dụng ma túy. Trong khách sạn, An nhắn tin cho N.T.T.T (SN 1997, ngụ quận 1) mua dâm với giá 5 triệu đồng, T. đồng ý.

Tại khách sạn, An, Tỷ rủ T. cùng sử dụng ma túy. Sau khi sử dụng ma túy, Tỷ bỏ về trước, riêng An và T. ở lại khách sạn “mây mưa”.

Xong việc, T. yêu cầu An trả tiền như đã thỏa thuận nhưng An nói không có và đưa ĐTDĐ cùng chiếc nhẫn vàng cho T. làm tin, nói đi mượn tiền bạn trả cho T.

T. kêu cháu là Lâm đến chở mình còn An đặt grab đi. Được T. nhờ, Lâm rủ thêm 2 người bạn là Dư và Thái đi cùng. Cả nhóm đến nhà người quen của An để An mượn tiền nhưng không được, An nói cả nhóm cùng mình qua nhà người dượng ở khu vực cầu Lê Văn Sỹ, quận 3 xin tiền.

Sau đó, cả nhóm đến một con hẻm nhỏ trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, T. kêu dừng xe hỏi An có mượn được tiền không, An trả lời không có.

Bực tức T. dùng gạch đánh vào đầu An, Lâm và Dự dùng mũ bảo hiểm đánh An rồi bỏ đi.

Công an quận Bình Thạnh đang làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn