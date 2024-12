Máy bay chở 72 người rơi trên đường tới Nga

Your browser does not support the video tag.

Video: Máy bay rơi ở Kazakhstan. Nguồn: Dimsum Daily

Một máy bay chở khách của hãng hàng không Azerbaijan Airlines từ Baku (Azerbaijan) đến Grozny (Nga), đã bị rơi gần sân bay Aktau ở Kazakhstan ngày 25/12. Theo truyền thông địa phương, chiếc máy bay đã buộc phải chuyển hướng đến thành phố Aktau do điều kiện sương mù ở Grozny (Nga).

Theo trang Dimsum Daily, trước khi xảy ra tai nạn, máy bay được cho là đã phát tín hiệu “SOS” trên Biển Caspi và bay nhiều vòng trên sân bay.

Có 67 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn trên máy bay vào thời điểm xảy ra sự cố. Máy bay đã cố gắng hạ cánh khẩn cấp cách thành phố Aktau khoảng 3 km nhưng cuối cùng không thể hạ cánh an toàn xuống đường băng.

Phương tiện truyền thông địa phương đã công bố một đoạn video cho thấy máy bay phản lực lao xuống ở một góc khá gấp, và vài giây sau đâm xuống đất thành một quả cầu lửa.

Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy vụ việc có thể do va chạm với một đàn chim.

Azerbaijan Airlines đã xác nhận sự cố và tuyên bố rằng thông tin chi tiết hơn sẽ sớm được công bố.

Tác giả: Nguyễn Thái - (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn