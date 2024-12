Lọt vào gầm xe ben, người đàn ông bị “thiêu sống” khi chiếc xe gắn máy bùng cháy

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, chiếc xe gắn máy rẽ trái khi tới giao lộ và đi đúng vào “điểm mù” của chiếc xe ben di chuyển bên cạnh. Tài xế điều khiển chiếc xe ben bị khuất tầm nhìn đã đâm trúng và đẩy người đàn ông cùng chiếc xe gắn máy vào gầm.

Điều gây sốc cho nhiều người chứng kiến ở đây là bất ngờ chiếc xe gắn máy bùng cháy dưới gầm xe ben. Khi chiếc xe ben đi qua, có thể thấy người đàn ông điều khiển xe gắn máy bị bao trùm bởi ngọn lửa.

...

Dasharath, người điều khiển xe gắn máy, đã lăn lộn nhiều vòng trên mặt đường để dập lửa. Cùng lúc đó, nhiều người dân tại đó đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ dập lửa và đưa Dasharath đến bệnh viện gần đó cấp cứu.

Lực lượng chức năng địa phương đã có mặt ngay sau khi nhận được tin báo. Hiện trường vụ tai nạn đã được phong tỏa, đoạn clip từ camera giám sát cũng được thu thập để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Bảo Trâm

Nguồn tin: thuonggiaonline.vn