Video ghi lại cảnh tượng khó hiểu khi xảy ra vụ cháy xe bus chở học sinh khiến 23 người tử vong thương tâm tại Thái Lan

Mới đây, đoạn video ghi lại thời điểm chiếc xe buýt bốc cháy tại Thái Lan khiến ít nhất hàng chục người thương vong vào chiều ngày 01/10 đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo đoạn camera an ninh ở gần hiện trường nơi xảy ra vụ việc ghi lại, có thể thấy, ở thời điểm chiếc xe bốc cháy, tài xế đang ở ngoài. Sau khi cố gắng mở các cánh cửa xe cùng cửa thoát hiểm ở giữa và sau xe nhưng không được, anh ta đã cầm một bình cứu hoả do người dân đưa tới với mong muốn dập tắt đám cháy nhưng hoàn toàn vô vọng.

Clip: Hiện trường vụ cháy ở Thái Lan

Cuối cùng, tài xế đã bỏ trốn và để lại chiếc xe cùng những nạn nhân xấu số tại hiện trường thương tâm. Trong đoạn video cũng có thể thấy, ở thời điểm xảy ra vụ cháy, trên đường có khá nhiều xe cộ qua lại. Thế nhưng các xe vẫn di chuyển bình thường và chiếc xe bốc cháy không nhận được nhiều sự quan tâm từ xung quanh.

Theo báo chí Thái Lan, vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 12h30 chiều ngày 1/10 (giờ địa phương), trên đường Phahon Yothin, gần trung tâm thương mại Zeer Rangsit, tỉnh Uthai Thani, Thái Lan.

Trên chiếc xe gặp nạn khi ấy đang chở 38 học sinh và 6 giáo viên từ trường Wat Khao Praya Sangkharam (huyện Lan Sak, tỉnh Uthai Thani) đi tham quan và đang trên đường di chuyển tới một ngôi chùa nổi tiếng ở Ayutthaya.



Theo thông tin mới nhất, Trung tướng Trairong Pewphan, chỉ huy Văn phòng Pháp y Cảnh sát, tiết lộ rằng các quan chức đã có thể đưa thi thể của người đã khuất tới Viện Pháp y để tiến hành xác nhận danh tính. Tổng cộng có 23 thi thể đã được tìm thấy đến nay, trong đó có 11 nam, 7 nữ và 5 thi thể vẫn chưa thể xác định được danh tính.

Cảnh sát vẫn đang truy tìm người tài xế và chuẩn bị ra lệnh bắt giữ. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Nguồn: Khaosod

Tác giả: PHẠM TRANG

Nguồn tin: phunumoi.net.vn