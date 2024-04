Lời khai của nghi phạm c.ư.ớ.p tiệm vàng trong đêm ở Hà Tĩnh

Nghi phạm Nguyễn Minh Toàn - Ảnh: CACC

Khoảng 0h30 ngày 18-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với một số đơn vị tiến hành bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Sơn Hiền (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) khi nghi phạm đang chạy trốn trên một tuyến đường ở TP Vinh (Nghệ An).

Camera quay cảnh một nghi phạm tự lái ô tô đi cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Minh Toàn (30 tuổi, ngụ tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh). Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 16 kiềng bằng vàng có trị giá khoảng 190 triệu đồng, ô tô biển kiểm soát Hà Tĩnh cùng tài liệu, tang vật liên quan vụ án.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Toàn khai nhận do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ.

Tối 17-4, Toàn lái ô tô nhãn hiệu Vios di chuyển trên quốc lộ 1, hướng TP Hà Tĩnh đi thị trấn Nghèn chạy lòng vòng để quan sát.

Khi đi qua cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Sơn Hiền, nhận thấy sơ hở nên Toàn đã chạy xe đến chỗ vắng lấy băng dính che biển số xe, quay lại đột nhập vào tiệm vàng dùng búa đinh đập vỡ tủ kính, lấy vàng rồi lên xe tẩu thoát.

Tang vật trong vụ án được công an thu giữ để điều tra - Ảnh: CACC



Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 20h50 tối 17-4, một nghi phạm đi ô tô đến đậu trước cửa tiệm vàng Kim Sơn Hiền (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc). Người này mặc quần ngắn, áo dài tay, bịt mặt, sau khi đến trước tiệm vàng ít phút thì cầm búa lao vào đập vỡ tủ kính và cướp vàng rồi rời khỏi hiện trường.

Quá trình gây ra vụ cướp chỉ diễn ra trong vòng khoảng 5-6 giây. Khi nghi phạm đang rời đi thì chủ tiệm vàng phát hiện sự việc tri hô nhưng nghi phạm đã nhanh chân lên ô tô tẩu thoát. Vụ việc cướp tiệm vàng xảy ra tại thị trấn Nghèn đã thu hút sự quan tâm của người dân.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Minh Toàn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: LÊ MINH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ