Lộ trình thăng tiến và gần 10 năm ngồi ghế Thứ trưởng của ông Đỗ Thắng Hải

Ngày 21/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công thương về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Đỗ Thắng Hải sinh năm 1963 tại tỉnh Bắc Ninh, có học vị Thạc sĩ kinh tế.

Ông Đỗ Thắng Hải là cán bộ có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thương mại, từng công tác tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Thương mại (cũ) rồi Bộ Công thương.

Ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Trung tâm Giao dịch Quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Thương mại cũ; Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại rồi Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Ngày 16/01/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 130/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Đỗ Thắng Hải, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương.

Ngày 28/03/2017, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh ký Quyết định số 1058/QĐ-BCT giao ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương làm Người phát ngôn Bộ Công thương.

Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải tại cuộc họp báo Chính phủ hôm 6/12. Ảnh VGP.