Lở đất, tài xế sợ hãi nhảy khỏi xe tải rồi bỏ chạy

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy tài xế đang lùi xe thì nhận thấy đất sụp đổ xung quanh. Nam tài xế liền đánh lái và tăng tốc trong nỗ lực tuyệt vọng để thoát thân trước khi nhảy ra khỏi xe.

Ít nhất hai công nhân vận hành thiết bị hạng nặng gần đó cũng được nhìn thấy chạy khỏi hiện trường tại mỏ niken ở huyện Đông Halmahera, tỉnh Bắc Maluku, vào ngày 16/1.

Chiếc xe tải bị vùi lấp dưới đất và mảnh vụn, kính chắn gió vỡ vụn và cần gạt nước vẫn hoạt động.

Tài xế nhảy khỏi xe thoát thân.

Các nhà chức trách cho biết địa điểm này là một phần của khu vực khai thác niken do PT Mega Haltim Mineral điều hành. Các báo cáo cho biết 3 công nhân bị vùi lấp dưới đống đổ nát, trong đó hai người được xác nhận đã tử vong và một người vẫn mất tích.

Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành khi các quan chức tiếp tục đánh giá tình hình.

Ngày 8/9/2025, bảy thợ mỏ đã bị mắc kẹt bên trong một đường hầm tại mỏ ngầm Grasberg Block Cave.

Thảm họa này buộc các công nhân phải di chuyển sâu hơn vào bên trong đường hầm để đến nơi an toàn. Sau 21 ngày cứu hộ, tất cả các thợ mỏ đều được xác nhận đã tử vong.

