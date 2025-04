Lầu Năm Góc “hỗn loạn", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth khó giữ ghế?

Cựu quan chức Lầu Năm Góc Ullyot cũng đánh giá Bộ Quốc phòng Mỹ đang bị rối loạn, mâu thuẫn nội bộ trong khi lãnh đạo cấp cao nhất của Bộ này đã liên tục mắc sai lầm.

"Lầu Năm Góc đang trong tình trạng hỗn loạn dưới sự lãnh đạo của Hegseth", ông John Ullyot viết trong bài bình luận đăng trên Tạp chí Politico hôm 20/4. "Việc bất ổn hiện là một sự sao nhãng lớn đối với tổng thống - người xứng đáng được hưởng nhiều hơn từ sự lãnh đạo cấp cao của mình".

Ông Ullyot rời Lầu Năm Góc hai ngày trước khi công bố bài viết. Dù vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với các chính sách an ninh quốc gia của chính quyền Tổng thống Trump, ông không che giấu lo ngại sâu sắc về thực trạng hiện nay ở cơ quan này.

Ông cáo buộc nhóm của Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth đã thiếu trung thực trong việc lý giải nguyên nhân dẫn đến việc sa thải ba quan chức cấp cao hồi tuần trước. Theo ông, những người này không hề tiết lộ thông tin nhạy cảm cho giới truyền thông.

Cựu quan chức này cũng chỉ trích cách Bộ Quốc phòng xử lý cáo buộc rằng ông Hegseth đã chia sẻ thông tin quân sự nhạy cảm qua ứng dụng Signal, đồng thời nhấn mạnh những vụ rò rỉ khác tiếp tục làm tổn hại uy tín của chính quyền.

Lầu Năm Góc hôm 18/4 đã sa thải các quan chức, bao gồm: cố vấn cấp cao Dan Caldwell, Phó Chánh văn phòng Darin Selnick và Colin Carroll - Chánh văn phòng của thứ trưởng Quốc phòng. Theo một quan chức chính quyền giấu tên, ông Joe Kasper - chánh văn phòng của Bộ trưởng Hegseth cũng sẽ rời khỏi vị trí của mình trong những ngày tới để đảm nhiệm một vị trí mới tại cơ quan này.

Politico là tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ sa thải và động thái của ông Kasper – những gì được một viên chức quốc phòng mô tả là do xung đột về tính cách giữa chánh văn phòng và những người khác.

Chiếc ghế Bộ trưởng Quốc phòng lung lay

Bài viết của ông Ullyot cho rằng, tình hình hiện nay cho thấy ông Hegseth đang tiến hành “một cuộc thanh trừng kỳ lạ và khó hiểu”, dẫn đến việc ông gần như không còn cố vấn cấp cao nào xung quanh. “Theo tin đồn trong Lầu Năm Góc, làn sóng sa thải chưa dừng lại và có thể sẽ tiếp tục trong thời gian tới”.

Ba quan chức bị sa thải đã bày tỏ sự ủng hộ một số tuyên bố của Ullyot trong bài đăng hôm 19/4 trên X, nói rằng họ không biết tại sao họ lại bị sa thải. Bộ ba này cho biết: "Chúng tôi chưa được thông báo chính xác về lý do tại sao chúng tôi bị điều tra, liệu vẫn còn cuộc điều tra đang diễn ra hay thậm chí có cuộc điều tra thực sự về 'rò rỉ' ngay từ đầu hay không".

Những người này cáo buộc rằng: "Các viên chức Lầu Năm Góc giấu tên đã vu khống nhân cách của chúng tôi bằng những cuộc tấn công vô căn cứ khi chúng tôi rời đi". Ba quan chức này bày tỏ sự ủng hộ đối với "sứ mệnh của Chính quyền Trump-Vance là đưa Lầu Năm Góc trở lại vĩ đại", nhưng không đề cập đến Hegseth - người mà họ đã từng hợp tác chặt chẽ.

Vụ sa thải 3 quan chức nêu trên diễn ra sau cuộc thanh trừng các sĩ quan quân đội cấp cao vào tháng 2/2025, bao gồm cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng C.Q. Brown, Chỉ huy trưởng các hoạt động Hải quân, Đô đốc Lisa Franchetti, Chỉ huy trưởng Cảnh sát biển, Đô đốc Linda Fagan và Chỉ huy phó Không quân, Tướng James Slife.

Điều đáng nói là ngay cả trước khi rời đi vào tuần trước, vai trò của chính ông Ullyot tại Lầu Năm Góc cũng không rõ ràng. Ullyot đã viết trong một tuyên bố trước đó rằng ông rời đi vì ông và Bộ trưởng Hegseth "không thể đạt được thỏa thuận về một vị trí phù hợp khác cho tôi tại Bộ Quốc phòng".

Trước đó, ông Ullyot từng giữ vai trò lãnh đạo bộ phận truyền thông tại Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Cựu chiến binh trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Trong giai đoạn này, ông từng chỉ đạo việc thu hồi không gian làm việc tại Lầu Năm Góc của các hãng truyền thông lớn như Potilico, The New York Times, The Washington Post và CNN để dành chỗ cho các hãng tin khác, nhiều cơ quan trong số đó theo đường lối bảo thủ.

Những bình luận của Ullyot được cho là có thể sẽ gây thêm rắc rối cho Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth – người vẫn đang bị tổng thanh tra Bộ Quốc phòng điều tra liên quan đến cáo buộc sử dụng ứng dụng Signal để chia sẻ thông tin nhạy cảm về các cuộc không kích tại Yemen.

Theo tờ The New York Times, ông được cho là đã lập một nhóm trò chuyện với vợ mình - người từng là nhà sản xuất của Fox News - cùng với luật sư riêng, trong đó có trao đổi những nội dung được cho là có khả năng thuộc diện tài liệu mật liên quan đế kế hoạch không kích lực lượng Houthi.

"Thật khó để thấy Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vẫn giữ chức vụ của mình lâu hơn nữa", ông viết.

