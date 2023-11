Your browser does not support the video tag.

Video: Lãnh đạo Sở ở Bắc Ninh trong 7 ngày đi chơi golf giờ hành chính tới 3 lần

Vừa qua, Báo điện tử VTC News nhận được phản ánh của dư luận, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Bắc Ninh thường xuyên bỏ nhiệm sở đi chơi golf trong giờ hành chính.

7 ngày 3 lần đi đánh golf giờ hành chính

Từ thông tin độc giả cung cấp, vào 15h thứ Sáu ngày 20/10, PV VTC News ghi nhận được hình ảnh Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Ninh Đặng Trần Trung có mặt tại sân golf Vân Trì, Đông Anh, Hà Nội, chơi golf cùng 3 người khác. Cuộc chơi golf kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Hình ảnh do phóng viên ghi nhận được, ông Trung mặc áo trắng, quần sẫm màu thong thả cùng bạn chơi đang đưa bóng vào lỗ trên sân. Như vậy tính cả thời gian ông Trung di chuyển từ nhiệm sở ở Bắc Ninh đến sân golf ở Hà Nội, thì ông Trung đã phải rời nhiệm sở trước đó nhiều giờ đồng hồ.

Hình ảnh ông Đặng Trần Trung (áo trắng, quần đen) chơi golf cùng 3 người khác tại sân golf Vân Trì chiều 20/10.

Để xác minh thêm, cùng thời điểm này PV VTC News vào tra cứu lịch công tác của Sở NN&PTNT Bắc Ninh, nhưng trên lịch công tác ngày 20/10 không thể hiện ông Trung đăng ký xử lý bất cứ công việc cơ quan nào tại sân golf Vân Trì, Đông Anh, Hà Nội.

Tiếp đó, vào Thứ Tư ngày 25/10, cũng trong giờ hành chính, PV VTC News theo chân Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Ninh Đặng Trần Trung và Phó Giám đốc Đặng Công Hưởng di chuyển từ Bắc Ninh xuống TP Hạ Long (Quảng Ninh) để giao lưu với golfer được cho là đến từ Hà Nam. Cuộc chơi golf này kéo dài từ 11h đến 17h ngày 25/10, tại sân golf FLC Hạ Long.

Lãnh đạo sở NN&PTNT Bắc Ninh giao lưu golf cùng lãnh đạo sở NN&PTNT Hà Nam tại sân golf FLC Hạ Long vào ngày 25/10.

Cũng cùng thời điểm, PV VTC News tiếp tục truy cập vào lịch công tác hàng tuần của lãnh đạo Sở NN&PTNT Bắc Ninh, nhưng trên lịch công tác ngày 25/10 cũng không thể hiện chương trình công tác nào của ông Đặng Trần Trung và ông Đặng Công Hưởng tại Quảng Ninh.

Lịch làm việc của lãnh đạo sở NN&PTNT Bắc Ninh.

Vào lúc 10h30 thứ Sáu ngày 27/10, PV VTC News liên hệ để đặt lịch làm việc với lãnh đạo Sở NN&PTNT Bắc Ninh để làm việc về một số nội dung trên, nhưng bộ phận văn thư thông báo "lãnh đạo không có mặt ở trụ sở, có gì liên hệ qua điện thoại".

Sau khi nắm được thông tin về việc lãnh đạo Sở NN&PTNT Bắc Ninh đang chơi golf tại Hải Phòng vào thời gian này, một PV VTC News khác trong vai golfer đã đăng ký vào chơi tại sân golf Đồi Rồng (phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng).

Tại đây, PV VTC News được chứng kiến một nhóm người đang làm thủ tục để chuẩn bị cho một buổi chơi golf.

Hình ảnh lãnh đạo Sở NN&PTNT Bắc Ninh chuẩn bị ra sân đánh golf lúc 12h ngày 27/10 tại sân golf Đồi Rồng, Hải Phòng.

Trong số những người chơi, PV VTC News ghi nhận tiếp tục có ông Đặng Trần Trung, Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Ninh; ông Đặng Công Hưởng, Phó Giám đốc; ông Đặng Công Toàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh (Sở NN&PTNT Bắc Ninh) cùng một số cán bộ thuộc sở này và ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Yên Phong (Bắc Ninh). Ngoài ra, còn có ông N.N.V., lãnh đạo một doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Cuộc chơi golf tại sân Đồi Rồng của nhóm cán bộ này diễn ra từ lúc 12h ngày 27/10 và kết thúc vào lúc 17h cùng ngày. Sau đó, nhóm lãnh đạo, cán bộ này di chuyển sang Khách sạn Dream Dragon Resort thuộc Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, ăn tiệc và nghỉ ngơi tại đây lúc 18h.

Cũng trong ngày 27/10, theo lịch công tác hàng tuần của lãnh đạo Sở NN&PTNT Bắc Ninh, không có nội dung nào về việc các lãnh đạo và cán bộ trên có nhiệm vụ xử lý công việc cơ quan tại sân golf Đồi Rồng, Hải Phòng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, thông tin thể hiện trên phiếu hoá đơn thanh toán tại khách sạn Dream Dragon Resort, chi phí cho buổi giao lưu tại khách sạn này hết hơn 90 triệu đồng, trong đó gần 60 triệu đồng chi cho việc ngủ nghỉ, còn bữa tối cho hơn 40 người trong đoàn hết hơn 33 triệu đồng. Người đứng ra thanh toán toàn bộ các hoá đơn này tên là Tuyết - Sở NN&PTNT Bắc Ninh.

Hóa đơn hơn 90 triệu đồng cho buổi liên hoan của Sở NN&PTNT Bắc Ninh.

Như vậy, trong vòng một tuần, Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Ninh Đặng Trần Trung dành tới 3 ngày để chơi golf, Phó Giám đốc Đặng Công Hưởng cũng dành 2 ngày làm việc để giao lưu với các golfer khác.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT Bắc Ninh nói gì?

Trả lời PV VTC News, ông Đặng Công Hưởng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Ninh xác nhận việc ông đi đánh golf vào ngày 25/10 tại sân golf FLC Hạ Long (Quảng Ninh) và ngày 27/10 tại sân golf Đồi Rồng (Hải Phòng).

"Hôm đi chơi với mấy anh ở tỉnh Hà Nam dưới FLC Hạ Long là do tôi với anh Trung có buổi tập huấn của Bộ nên anh em xuống trước chơi với nhau. Còn chỗ Đồi Rồng ngày 27/10 thì do Sở có mấy cán bộ về hưu nên anh em tổ chức chia tay. Anh Tuấn, Bí thư huyện Yên Phong cũng tham gia.

Tôi không phủ nhận việc anh em đi thì có việc nọ, việc kia, vấn đề công việc cũng 'ăn bớt, ăn gian' một tý về thời gian", Phó giám đốc Sở phân trần và cho biết dù không có mặt ở trụ sở nhưng công việc vẫn được xử lý online.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, (áo xanh, quần đen) Bí thư huyện ủy Yên Phong cũng có mặt trong buổi đánh golf cùng lãnh đạo sở NN&PTNT Bắc Ninh thứ 6 ngày 27/10 tại sân golf Đồi Rồng, Hải Phòng.

Khi PV đặt câu hỏi, kinh phí cho việc ăn tối và nghỉ qua đêm ở khách sạn thuộc Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng lên tới gần một trăm triệu đồng, cùng với chi phí đắt đỏ để chơi golf trích từ nguồn nào thì ông Hưởng khẳng định: "Không thể lấy tiền chi chung của Sở để chi cho những cuộc đấy được. Chúng tôi đi chơi golf cơ bản là tiền cá nhân".

Lúc 14h20 thứ Sáu ngày 10/11, PV VTC News liên hệ với Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Ninh Đặng Trần Trung qua điện thoại để làm rõ thêm thông tin thì lãnh đạo Sở này cho biết ông đang ở quê.

Sau đó, ông Trung đề nghị phóng viên gặp ông Đặng Công Toàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (Sở NN&PTNT Bắc Ninh).

Ông Đặng Công Toàn cũng xác nhận, ông cùng 2 lãnh đạo Sở tham gia chơi golf tại sân golf Đồi Rồng hôm 27/10. Đây là buổi chia tay khoảng 6-7 lãnh đạo nghỉ hưu.

“Truyền thống của Sở là luôn tri ân, cảm ơn những người đã cống hiến và làm việc với Sở. Cuộc giao lưu này gồm đa số những người công tác tại Sở hoặc chuyển ngành, lĩnh vực khác”, ông Toàn cho hay.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT Bắc Ninh và một số đơn vị trực thuộc sở chơi golf thứ Sáu ngày 27/10 tại sân golf Đồi Rồng.

Phóng viên thắc mắc, vì sao không tổ chức vào cuối tuần mà lại dùng thời gian trong ngày làm việc để tổ chức đánh golf chia tay. Ông Toàn cho rằng cuối tuần có nhiều người bận công việc gia đình, đặc biệt đang trong mùa cưới xin nên mãi mới có thể sắp xếp được buổi chia tay này.

Khi chúng tôi hỏi, Sở có đưa sự kiện chia tay này vào lịch làm việc của lãnh đạo trên website hay không, thì ông Toàn lảng tránh câu hỏi và đề nghị "không xoáy sâu vào vụ việc".

Liên quan đến việc ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Yên Phong (Bắc Ninh) cũng có mặt tại buổi đánh golf cùng nhóm cán bộ Sở NN&PTNT ở Đồi Rồng, PV VTC News tiếp tục liên hệ với ông Tuấn để làm rõ thông tin trên, nhưng vị lãnh đạo huyện liên tục báo bận, không có thời gian tiếp và trả lời phóng viên.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tác giả: CÔNG LÝ - SÔNG TRÀ

Nguồn tin: Báo VTC News