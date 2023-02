Lạng Sơn: Người đàn ông nguy kịch do ăn nhầm loại quả giống hạt dẻ

...

Tối ngày 22/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận nam bệnh nhân (56 tuổi, trú tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) do Trung tâm Y tế huyện Đình Lập chuyển đến trong tình trạng hôn mê sâu, Glasgow 3 điểm đã được đặt ống nội khí quản, thở hoàn toàn theo bóp bóng nội khí quản, da lạnh, rải rác vân tím toàn thân, đồng tử 2 bên giãn 5mm.



Theo tìm hiểu, trước khi vào viện khoảng 4 giờ, bệnh nhân ăn nhầm quả dây thuốc cá, không rõ số lượng. Sau ăn, người này bị nôn nhiều, khó thở, gọi hỏi không trả lời. Tại Trung tâm y tế huyện Đình Lập, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, dùng thuốc chống sốc và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.



Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc quả dây thuốc cá giờ thứ 4, suy đa tạng, xử trí rửa dạ dày cấp cứu, than hoạt đa liều, thở máy, lọc máu cấp cứu và lọc hấp phụ độc chất.



Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân cải thiện, thở đều theo máy, không kích thích, không co giật, da hồng. Xét nghiệm cho thấy người đàn ông này đã hết suy gan, suy thận.



Mặc dù tình trạng sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt nhưng các bác sĩ đánh giá diễn biến còn phức tạp, cần điều trị hồi sức tích cực liên tục để tránh tình trạng suy đa tạng.



Theo các bác sĩ, quả dây thuốc cá (tên gọi khác là dây mật, dây ruốc cá, Sliểu Slây, tên khoa học Millettia pachyloba Drake) được sử dụng làm thuốc trừ sâu, người dân thường lấy thân, rễ cây đập dập, ngâm trong ao, hồ, suối làm cá bị say, để đánh bắt cá.



Tại Việt Nam rất ít trường hợp báo cáo ngộ độc cây dây thuốc cá, đặc biệt là ngộ độc từ quả. Các trường hợp ngộ độc cây dây thuốc cá đều đã tử vong. Do độc tính của cây dây thuốc cá còn mới, chưa nhiều nghiên cứu sâu nên chưa có chất giải độc đặc hiệu.



Bên cạnh đó, quả dây thuốc cá gần giống với các loại quả ăn được như hạt dẻ, quả mề gà nên rất dễ gây nhầm lẫn. Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên cất trữ cây dây thuốc cá trong nhà và tuyệt đối không sử dụng loại cây này để làm thuốc chữa bệnh, không được ăn quả như bệnh nhân nói trên để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.





