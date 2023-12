Cuối tuần vừa qua, cả nước tưng bừng khi nhiều cặp đôi tổ chức đám cưới "chốt sổ" hết năm 2023. Bên cạnh những khoảnh khắc lên xe hoa đầy xúc động, không ít những tình huống đón dâu hài hước khiến dân mạng ở nhà hóng đám cưới online cũng phải bật cười. Chẳng hạn như màn đón dâu của chú rể trong đoạn clip mới đây.

Clip: Lần đầu đến đón cô dâu còn bỡ ngỡ, chú rể 'lướt' qua vợ như người xa lạ và cái kết (Nguồn: Nguyễn Hương)

Theo dõi video có thể thấy nội dung ghi lại khoảnh khắc chú rể cùng đoàn đón dâu nhà trai đang bừng bừng khí thế tiến vào xin dâu. Gương mặt ai cũng vui vẻ, phấn khởi, đặc biệt là "nam chính" diện áo dài đỏ.

Có lẽ tâm trạng sắp lấy được vợ có hơi kích động, chú rể bước nhanh vào nhà cô dâu. Tuy nhiên, cũng vì quá vội vàng mà chàng rể đã đi một mạch, lướt ngang qua cô dâu đang đứng đón ở ngay cổng.



Phải đến khi cô dâu phát hiện ra sự lớ ngớ của chồng và nhanh tay kéo ngược anh quay lại thì lúc này chú rể mới ý thức được tình hình rồi chạy vội về phía vợ. Khoảnh khắc chàng rể lơ ngơ bị gọi giật lại và sau đó là tiếp nhận cú đánh yêu từ cô vợ mới khiến mọi người xung quanh chứng kiến đều bật cười.

...

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội cũng thu hút đông đảo bàn luận tương tác từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều không nhịn được cười trước cử chỉ lóng ngóng có phần dễ thương của chú rể. Nhiều đấng mày râu lên tiếng đồng cảm cho rằng cũng từng trải qua cảm giác lơ ngơ như thế này khi đi rước vợ. Nguyên nhân cũng dễ hiểu thôi: vì lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ.

"Chú rể kiểu: Lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ, vợ thông cảm",

"Mình cũng từng vào thẳng nhà luôn rồi mới phát hiện ra không thấy vợ đâu",

"Chú rể: Đã được làm chú rể bao giờ đâu mà biết",

"Hồi xưa tôi hồi hộp quá còn đi nhầm nhà cô dâu nữa cơ",...

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn