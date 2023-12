Lái ô tô như trong phim, tài xế thoát đại họa từ người qua đường “bất thình lình”

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc được chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông cho thấy, ô tô đang di chuyển với tốc độ cao nhưng tài xế đã phanh xe cực nhanh khi phát hiện người lao qua đường như tự sát. Chiếc ô tô sau đó drift (trượt) trên đường và đánh lái trôi về bên phải nên không tông vào người chạy qua đường.

Đoạn clip thu hút hàng chục bình luận từ người dùng Facebook. Trong đó, nhiều ý kiến chê trách người đàn ông chạy sang đường thiếu an toàn, không chú ý quan sát. Ngoài ra, không ít ý kiến khen tài xế ô tô xử lý phanh và bẻ lái cực nhanh để tránh gây đại nạn cho người đàn ông sang đường.

