Kinh hoàng khoảnh khắc siêu bão Bebinca đổ bộ vào Thượng Hải.

Theo truyền thông Trung Quốc, bão Bebinca với tốc độ gió cực đại lên tới 151 km/giờ đã đổ bộ vào thành phố Thượng Hải, nơi có gần 25 triệu dân, vào khoảng 7h30 sáng (giờ địa phương). Đây là cơn bão mạnh nhất tấn công Thượng Hải kể từ bão Gloria năm 1949.

Các cảnh quay được lan truyền trên mạng cho thấy, cơn bão mang theo những cơn gió mạnh khiến người đi bộ phải vật lộn để giữ thăng bằng, bật gốc cây, thổi bay cửa sổ của các tòa nhà cao tầng và xé toạc mái tôn, rơi xuống đường, làm hư hại các phương tiện đi qua và làm gián đoạn nghiêm trọng cuộc sống hằng ngày.

... Khung cảnh hỗn loạn khi siêu bão Bebinca đổ bộ vào Thượng Hải.



Từ đêm 15/9, hàng trăm chuyến bay đã bị hủy tại hai sân bay của thành phố, và một số dịch vụ đường sắt tại ga xe lửa Thượng Hải cũng bị đình chỉ. Hàng nghìn người dân cũng được sơ tán đến nơi trú ẩn tạm thời để đảm bảo an toàn.

Tính đến 12h30 ngày 16/9, theo thống kê ban đầu, cơn bão đã làm một người bị thương, bật gốc hoặc làm gãy hơn 10.000 cây, gây ra 153 vụ mất điện, gây hư hại cho nhiều tòa nhà và làm ngập nhiều diện tích đất nông nghiệp.



