Bão Bebinca có thể là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất đổ bộ Thượng Hải từ năm 1949

Hình ảnh chụp bão Bebinca sáng 14-9 khi đang di chuyển về bờ biển phía Đông Trung Quốc - Ảnh: THE WATCHERS

Tính đến 13h chiều 15-9 theo giờ địa phương, cơn bão cách thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) khoảng 500km về phía đông, với sức gió duy trì tối đa ở vùng gần tâm bão lên tới 144km/h.

Hình ảnh vệ tinh của bão Bebinca, một trong những cơn bão mạnh đổ bộ vào Thượng Hải

Các khu nghỉ dưỡng lớn ở Thượng Hải như khu nghỉ dưỡng Disney, công viên giải trí Jinjiang, công viên động vật hoang dã đều tạm thời đóng cửa. Ngoài ra, các sân bay quốc tế tại Thượng Hải cũng hủy hơn 600 chuyến bay đến và đi từ thành phố này.

Theo dự báo từ Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Bắc Kinh, bão Bebinca dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ biển dọc phía đông Trung Quốc, trong đó có thành phố Thượng Hải trong thời gian từ đêm 15-9 đến sáng 16-9.

Cơ quan này cho biết cơn bão sẽ gây ra những trận mưa to đến rất to từ ngày 15-9 đến ngày 17-9, ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Trung Quốc, do đó chỉ đạo các quan chức cần theo dõi sát sao diễn biến của bão.

Chính quyền thành phố Thượng Hải cũng gấp rút kêu gọi người dân tăng cường phòng tránh những thiệt hại về công trình cao ốc, giao thông, cơ sở hạ tầng và nông nghiệp gây ra bởi bão.

Bão Bebinca có khả năng là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất càn quét trung tâm tài chính hàng đầu Trung Quốc kể từ năm 1949. Cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Thượng Hải trong vài thập kỷ qua là bão Gloria năm 1949, với gió giật 144km/h, theo Hãng tin Reuters.

Trong khi đó chính quyền tỉnh Chiết Giang - khu vực gần Thượng Hải - đã kêu gọi các tàu thuyền nhanh chóng trở về đất liền. Một số công viên ở trung tâm thành phố Hàng Châu (thủ phủ tỉnh Chiết Giang) cũng thông báo đóng cửa.

Trước đó ngày 14-9, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã ban bố tình trạng khẩn cấp mức độ IV - mức thấp nhất trong hệ thống phản ứng khẩn cấp 4 cấp độ của Trung Quốc - nhằm cảnh báo khả năng bão Bebinca gây lũ lụt tại Thượng Hải và các tỉnh lân cận như Giang Tô, Chiết Giang và An Huy, theo Tân Hoa xã.

Thời gian bão Bebinca đổ bộ sẽ trùng với kỳ nghỉ Tết Trung thu kéo dài 3 ngày tại Trung Quốc. Tuy nhiên Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp cảnh báo việc người dân di chuyển hoặc du lịch đến các thành phố khác vào dịp này có thể gia tăng rủi ro, theo Hãng tin AFP.

Thành phố Thượng Hải xuất hiện mưa to và nhiều mây do ảnh hưởng của bão Muifa ngày 14-9-2022, trùng với thời điểm đổ bộ của bão Bebinca năm nay - Ảnh: REUTERS







Tác giả: KHÁNH QUỲNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ