Kiểm tra nội bộ trong các cơ quan tại Hà Tĩnh không phát hiện ra tham nhũng

Phó Chánh Thanh tra Hà Tĩnh Kiều Ngọc Tuấn tham luận về giải pháp PCTN, TC. Ảnh: BHT

Một số kết quả nổi bật

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai 42 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) tại 50 đơn vị; đã ban hành kết luận 28 cuộc. Qua đó, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 15 tập thể, 42 cá nhân có liên quan.

Về việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, chưa phát hiện hành vi tham nhũng tại các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị; chưa phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, không phát sinh vụ việc nào. Đồng thời, trong kỳ báo cáo, tỉnh Hà Tĩnh không phát sinh việc bảo vệ, khen thưởng người có thành tích trong việc tố cáo về hành vi tham nhũng.

Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương, tổng số vụ án, bị can thụ lý, điều tra trong năm 2024 là 14 vụ/67 bị can. Trong đó, kỳ trước chuyển sang là 12 vụ/64 bị can, khởi tố mới 12 bị can; phát hiện, điều tra trong kỳ 2 vụ/3 bị can.

Giám sát nội bộ vẫn là khâu yếu

So sánh hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng kỳ này với kỳ trước hoặc cùng kỳ năm trước, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đánh giá các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt hơn công tác PCTN, TC trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình; hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN, TC kỳ này so với cùng kỳ năm trước đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; nhiều vụ án đã được điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh.

Các địa phương, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo công tác PCTN,TC; đặc biệt là công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.

...

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh thừa nhận trong quá trình triển khai thực hiện còn có một số hạn chế. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát nội bộ vẫn là khâu yếu nên việc phát hiện tham nhũng qua hoạt động này cũng còn hạn chế.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra tuy đã phát hiện sai phạm và xử lý về kinh tế nhưng khó xác định dấu hiệu tội phạm nên việc xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra chưa nhiều.

Ngoài ra, công tác PCTN qua hoạt động thanh tra gặp nhiều khó khăn, một số đoàn thanh tra nội dung phức tạp, hồ sơ nhiều, liên quan nhiều đối tượng, nhiều địa phương,… dẫn đến tiến độ thanh tra chậm, phần nào cũng tác động đến hiệu quả công tác PCTN, TC.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Hồng Thúy (Trường Cán bộ Thanh tra) hướng dẫn kê khai tài sản tại Hà Tĩnh. Ảnh: BHT



"Bắt bệnh" và "chữa bệnh"

Theo Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh, nguyên nhân dẫn đến các tồn tại là các quy định cụ thể về chế tài trong công tác PCTN, TC chưa được bổ sung đầy đủ, vẫn còn thiếu các quy định và biện pháp cần thiết cho công tác đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, tiêu cực; cơ chế, chính sách, quy định để kiểm soát tài sản thu nhập, xác minh nguồn gốc tài sản thu nhập và giải pháp răn đe để người có điều kiện tham nhũng không dám tham nhũng chưa đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, vai trò, trách nhiệm của một số cấp uỷ đảng, chính quyền trong cơ quan, đơn vị còn hạn chế; quyết tâm chính trị về PCTN, TC chưa thực sự trở thành hành động tự giác của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tính gương mẫu của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa được phát huy ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của công tác PCTN, TC.

Để giải quyết bài toán PCTN, TC tốt hơn trong năm 2025, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đề xuất thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư; tập trung giải quyết kịp thời các đơn/thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân; đặc biệt là những phản ánh, tố cáo liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về PCTN; tập trung thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công,... nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, sai phạm về kinh tế; kiên quyết chuyển cơ quan điều tra để xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra.

Tác giả: Lê Hữu Chính



Nguồn tin: Báo Thanh Tra