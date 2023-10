Ông Nguyễn Tiến Dũng - phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình (giơ tay) - có những lời lẽ thiếu chuẩn mực khi làm việc với người dân - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, tháng 9-2023, một đoàn công tác đi kiểm tra thực tế phản ánh của người dân về việc nhà bị rạn nứt nghi do ảnh hưởng từ việc khai thác đá ở xã Phú Sơn, huyện Nho Quan.

Ninh Bình kiểm điểm phó giám đốc sở nói với dân 'cả gia đình nhà mày chết tao đi tù cũng được'

Ông Nguyễn Tiến Dũng - phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình, trong đoàn công tác - đã có những lời lẽ thiếu chuẩn mực với gia đình chị T., trong đó có câu "Cả gia đình nhà mày chết tao đi tù cũng được".

Chiều 17-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Cao Sơn - phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - cho biết: "Sáng nay tôi đã cho Sở Tài nguyên và Môi trường họp. Qua đó kiểm điểm anh Dũng, anh Dũng thừa nhận nội dung phản ánh trên báo chí là đúng sự thật, nhận khuyết điểm".

Ông Sơn cho hay: "Anh Dũng đã lên nhà người dân để xin lỗi, đi cùng có cả lãnh đạo huyện, bí thư xã nhưng gia đình chị T. đi vắng. Anh Dũng ngồi tại chỗ viết bức thư để gửi lại lãnh đạo xã nhờ chuyển đến gia đình chị T.".

"Còn việc xử lý vi phạm ra sao thì phải chờ vì anh Dũng thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý nên tôi đã yêu cầu anh Dũng có báo cáo rõ ràng. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có báo cáo gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xin ý kiến.

Anh Dũng cho biết nói trong lúc làm việc xong đi ra ngoài cổng, do bức xúc về công việc, trao đổi với gia đình nhưng gia đình không phối hợp. Nhưng dù sao cũng là sai, anh Dũng thừa nhận rồi. Thừa nhận là sai nên cũng mới đến xin lỗi", ông Sơn cho biết thêm.

Nội dung clip dài hơn 2 phút được tung lên mạng xã hội cho thấy ông Dũng có nhiều lời lẽ thiếu chuẩn mực khi làm nhiệm vụ đã khiến người dân bức xúc.

Ông Nguyễn Cao Sơn - phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - đang phụ trách, điều hành Sở Tài nguyên và Môi trường do sở này vẫn đang trống vị trí giám đốc sở. Trước đó, từ ngày 21-6, ông Đinh Văn Tiên - giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - được điều động, chỉ định giữ chức bí thư Thành ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

