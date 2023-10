Phó giám đốc sở ở Ninh Bình xưng "mày, tao" với dân khi thực thi công vụ

Chiều 16-10, trả lời báo chí, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, xác nhận ông đã chỉ đạo xác minh làm rõ nội dung phản ánh ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Ninh Bình, xưng "mày, tao" với người dân khi đi thực thi công vụ.

Camera an ninh nhà dân ghi lại phát ngôn thiếu chuẩn mực của Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Ninh Bình

Trước đó, ngày 6-9, trong quá trình đi thực tế giải quyết việc nổ mìn khai thác đá làm ảnh hưởng đến nhà dân tại xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Phó giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Tiến Dũng đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, nhiều lần xưng "mày, tao" với người dân. Sự việc đã được camera an ninh của người dân ghi lại.

Sau đó, chị N.T.T. (SN 1991, ngụ xã Phú Sơn) đã làm đơn phản ánh đến UBND tỉnh Ninh Bình việc phát ngôn của ông Nguyễn Tiến Dũng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng (áo nâu) có phát ngôn thiếu chuẩn mực với dân khi đi thực thi công vụ. Ảnh cắt từ clip



Hiện, UBND tỉnh Ninh Bình đang yêu cầu Sở TN-MT có báo cáo sự việc bằng văn bản, sau đó sẽ giao Thanh tra sở xem xét, xử lý cá nhân vi phạm theo quy định.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động