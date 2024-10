Không khí lạnh gây thời tiết xấu trước khi có bão Trà Mi "nối đuôi"

Dự báo sắp có bão số 6 "chồng" không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 22/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Trà Mi.

Hồi 13h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo không khí lạnh gây gió mạnh trên khu vực Bắc Biển Đông. Trên đây là hình ảnh lớp hướng gió trên biển. Ảnh: WINDY.



Dự báo diễn biến bão (24 đến 72 giờ tới):

Cảnh báo diễn biến bão từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo tác động của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7. Từ sáng ngày 24/10 tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền hiện bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo diễn biến không khí lạnh như sau: Khoảng chiều tối ngày 22/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An trời mát; từ đêm 23/10, đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 19-21 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ; ở Thanh Hoá-Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ.

Trên biển: khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; từ đêm 22/10, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-3,5m.

Trao đổi với Sức khỏe & Đời sống, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, nhận định, bão số 6 có khả năng mang theo một lượng mưa lớn vào miền Trung từ ngày 27/10. Kịch bản mưa hiện tại cho thấy các tỉnh từ Thanh Hóa, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ có mưa đợt đầu từ 27-29/10.

Các tỉnh từ Quảng Trị tới Phú Yên sẽ có mưa lớn trong đợt 2 từ 30/10-5/11. Mưa lớn nhất ở Quảng Nam và Quảng Ngãi. Hầu hết các tỉnh trong vùng màu vàng đều có tổng lượng mưa tích lũy trong giai đoạn từ 27/10-6/11 được dự báo lớn hơn 500mm cả đợt.

Nhận định xu thế thời tiết trên cả 3 miền (từ đêm 22/10 đến ngày 29/10)

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Dự báo đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 23/10, có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ đêm 23/10, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

- Từ Nghệ An đến Quảng Ngãi: Thời tiết đêm 22 và sáng ngày 23/10 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 23/10 có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ chiều tối và tối ngày 23/10 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 23/10 đến ngày 29/10

- Bắc Bộ: Dự báo thời tiết từ đêm 24 đến ngày 26/10, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khoảng đêm 26-28/10 phía Đông Bắc Bộ khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 29/10 có mưa vài nơi, ngày nắng.

- Bắc và Trung Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; khoảng từ ngày 26-29/10 có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng.

- Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Thời tiết khu vực này có mưa rào và dông vài nơi; riêng khoảng ngày 26-29/10 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn