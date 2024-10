Bão Trami di chuyển nhanh vào Biển Đông, gió bão có thể mạnh cấp 10-11

Vị trí và hướng di chuyển bão Trami - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm ngày 22-10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão (tên quốc tế bão Trami).

Lúc 13h chiều nay, vị trí tâm bão Trami ở trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Hiện bão đang di chuyển khá nhanh theo hướng tây bắc với tốc độ 15-20km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Trami di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15km/h, cường độ bão có khả năng mạnh thêm.

Vị trí và đường di chuyển của bão Trami đang hướng vào Biển Đông

Đến 13h chiều mai, tâm bão ở trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, đi vào đảo Luzon, cường độ tiếp tục có khả năng tăng thêm.

...

Đến 13h chiều 24-10, tâm bão ở trên bờ biển phía tây đảo Luzon, cường độ bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Dự báo khoảng chiều tối 24-10, bão Trami đi vào Biển Đông. Nhiều khả năng đây là cơn bão số 6 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2024.

Sau khi vào Biển Đông, bão Trami di chuyển chủ yếu theo hướng tây và cường độ có khả năng tiếp tục mạnh thêm.

Đến 13h chiều 25-10, tâm bão ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 550km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ tiếp tục mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão Trami, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7. Từ sáng ngày 24-10 tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 6-8m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

