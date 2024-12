Khởi tố, bắt tạm giam kẻ dùng dao chém CSGT Đà Nẵng

Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lập. Ảnh: CACC.



Ngày 30/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, công an quận vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Doãn Đức Lập (34 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo khai nhận, trước đó (ngày 17/11), Lập bị tổ công tác của Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) lập biên bản, xử phạt vi phạm nồng độ cồn nên bực tức, nảy sinh ý định trả thù.

Đến tối 26/11, khi biết tổ công tác làm nhiệm vụ tại địa điểm trên tại địa bàn quận Thanh Khê, Lập lấy dao, chạy xe máy đến chém Đại úy Thái Duy Kiên và bị lực lượng làm nhiệm vụ nổ súng, khống chế.

Như Báo GD&TĐ đưa tin, vào 21h ngày 26/11, Tổ công tác của Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đang tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 1A.

Trong quá trình tổ công tác làm nhiệm vụ trên đường Trường Chinh (quận Thanh Khê), Lập bất ngờ điều khiển xe máy mang theo dao tấn công Đại úy Thái Duy Kiên - cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Do đề phòng nên Đại úy Kiên né được. Không dừng lại, Lập tiếp tục dùng dao đuổi chém Đại úy Kiên. Nhận thấy sự hung hăng của Lập, công an đã nổ súng bắn chỉ thiên cảnh cáo và tạo khoảng cách an toàn chờ hỗ trợ đồng đội. Sau đó, Lập bỏ chạy thì bị công an cùng với người dân khống chế.

Qua kiểm tra nồng độ cồn Lập có chỉ số cồn là 0,951 miligam/1 lít khí thở (mức cao nhất).

Tác giả: Hoàng Vinh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn