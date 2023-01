Khởi công và xây mới trụ sở làm việc của công an xã

Trong ngày mùng 6 Tết (27/1), trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt diễn ra Lễ khởi công xây mới và cải tạo 9 trụ sở công an các xã trên địa bàn theo đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn.

Chiều 27/1, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh làm trưởng đoàn công tác của Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đồng chí đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến dự lễ khởi công cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của Công an xã Sơn Châu và Công an thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn. Tham dự buổi lễ còn có sự tham dự của các "Mạnh thường quân" và Nhà báo Phan Xuân Hồng, Uỷ viên BBT, đại điện của Tạp chí Đời sống & Pháp luật là đơn vị đã đồng hành, tham gia vận động, đóng góp vào 6/9 công trình xây dựng trên.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong (thứ 2 từ trái sang), Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tham dự, phát biểu chỉ đạo buổi lễ khởi công.

Theo đó, các công trình trên được triển khai thi công theo lộ trình thực hiện đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn của Công an tỉnh Hà Tĩnh với nguồn kinh phí được huy động từ ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hoá.

...

Theo dự toán, mỗi công trình sửa chữa và xây mới có suất đầu tư từ 500 triệu tới 2 tỷ đồng. Việc xây mới, cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an cấp xã được kỳ vọng sẽ đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất, tạo động lực để lực lượng công an xã chính quy đi vào hoạt động ổn định, đạt hiệu quả cao; góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhà báo Phan Xuân Hồng, Uỷ viên BBT, đại điện của Tạp chí Đời sống & Pháp luật chụp hình lưu niệm với Công an thị trấn Phố Châu.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao vai trò của cấp uỷ, chính quyền địa phương đã quan tâm và nỗ lực trong việc góp phần vào việc xây dựng các công trình này. Bên cạnh đó, lãnh đạo công an tỉnh cũng ghi nhận đóng góp của các đơn vị tài trợ, đồng hành với chương trình, trong đó, đánh giá cao vai trò của Tạp chí Đời sống & Pháp luật.

"Việc khởi công, xây mới, cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an các xã, thị trấn thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ của Công an tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương đối với công an xã; do đó thời gian tới lực lượng Công an cấp xã tiếp tục chủ động tham mưu có hiệu quả các kế hoạch đảm bảo ANTT, bám nắm địa bàn, giải quyết tốt những vấn đề nổi lên từ cơ sở, lan tỏa hơn nữa những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân. Công trình được hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần nâng cao hơn nữa điều kiện làm việc và sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ công an xã, thị trấn; đồng thời góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và phục vụ Nhân dân tốt hơn", Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Tác giả: Quốc Hoàn - Minh Tiến

Nguồn tin: nguoiduatin.vn