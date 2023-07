Khoảng khắc kinh hoàng khi tòa nhà Tokyo, Nhật Bản phát nổ

Vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 3/7, một vụ nổ lớn xảy ra tại tầng 2 của một nhà hàng ở quận Shimbashi, trung tâm Tokyo (Nhật Bản) khiến ít nhất 4 người bị thương

Your browser does not support the video tag.

Video do truyền hình Nhật Bản công khai. Nguồn: 163

Theo đài truyền hình Nhật Bản và các phương tiện truyền thông vừa đăng tải đoạn video ghi lại khoảng khắc tòa nhà phát nổ. Có thể nhìn thấy toàn bộ của sổ phát nổ và một lượng lơn mảnh vỡ đã bay ra khiến nhiều người thương vong.

... Hình ảnh của đổi cứu hộ tại hiện trường. Nguồn ảnh: 163



Những người đi bộ ở gần hiện trường đã ngay lập tức chạy nhưng, có rất nhiều tiếng la hét xung quanh sau vụ nổ. Nguyên nhân của vụ tại nạn này được biết là do khí gas trong một nhà hàng đã phát nổ và hoản hoạn. Vụ nổ cũng khiến cho các cửa sổ xung quanh của 7 tòa nhà cũng như 5 chiêc ô tô xung quanh bị ảnh hưởng nặng.

Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn