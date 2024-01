Kẻ sát hại nhân viên quán cà phê khai ăn trái cây rừng, uống nước mương cầm cự suốt 3 ngày

Chiều 9/1, Công an TP Hồ Chí Minh đã di lý nghi can Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ Củ Chi) về TP Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ hành vi “giết người và cướp tài sản”.

Đây là đối tượng đã thực hiện hành vi sát hại chị N.T.H.P. (SN 2002), nhân viên quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, sau đó cướp đi chiếc SH mode hôm 6/1.

Tâm thời điểm bị bắt.



Bị Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an tỉnh Long An tổ chức truy xét, Tâm tháo chạy về huyện Đức Hòa, Long An, sau đó di chuyển về huyện Bến Lức. Khi đến khu vực cầu Rạch Nổ, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, bị Công an truy đuổi, Tâm bỏ xe gắn máy cướp được của nạn nhân lại, rồi chạy vào trong rừng cây lẩn trốn.

Tâm được di lý ra khỏi hiện trường.



Nghi can giết cô gái ở tiệm cà phê khai nhận chỉ hái ổi, trái cây ăn và uống nước mương trong ba ngày lẩn trốn trong rừng ở Long An. Sau hơn 3 ngày, đến trưa 9/1, Tâm đã bị công an phối hợp cùng người dân bao vây bắt giữ.

Khu vực tâm lẩn trốn là rừng tràm rậm rạp rộng hàng chục héc ta. Từ nguồn tin của người dân, các tổ phối hợp đã khoanh vùng vị trí nơi Tâm ẩn nấp trong khu vực rộng khoảng 3 héc ta. Thiết bị bay, chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường. Công an vừa truy tìm vừa kêu gọi Tâm ra đầu thú nhưng Tâm vẫn ngoan cố cố thủ trong rừng.

Xe cuốc được huy động để mở lối vào rừng tràm truy bắt hung thủ.



Tại các ngã đường vào khu vực rừng tràm, Công an tỉnh Long An, Công an huyện Bến Lức đã lập nhiều chốt chặn, cứ 50 đến 100m lại có một chốt, cán bộ chiến sĩ thay nhiều ca trực để đề phòng Tâm trốn ra ngoài.

Các lực lượng khác cùng người dân đã tiếp cận các khoảnh rừng tràm, vạch từng mét rừng để tìm kiếm Tâm. Khu vực rừng tràm nhiều bụi gai sắc nhọn khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Phía huyện Bến Lức đã điều động nhiều xe cuốc đến hiện trường mở lối vào bên trong rừng tràm giúp các tổ công tác truy tìm đối tượng.

... Khu vực mà Tâm lẩn trốn nhiều ngày.



Trưa 9/1, tại một mé rừng tràm, người dân phát hiện Tâm từ bên trong bò ra ngoài nên hô hoán và cùng các tổ công tác khống chế đưa Tâm về trụ sở. Như vậy, sau 3 ngày đêm đội nắng, nằm sương triển khai nhiều lực lượng, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Long An đã bắt được nghi can giết người cướp tài sản.

Bước đầu Tâm khai, đang thất nghiệp và túng thiếu nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sáng 6/1, tâm đến quán cà phê ngồi uống nước và nghĩ cách kiếm “con mồi” gây án. Lúc này, quán cà phê có một mình chị P. trông coi.

Khu vực Tâm bị phát hiện, bị đơn vị phối hợp và người dân bắt.



Thấy chiếc SH mode trong quán còn mới, Tâm nảy sinh ý định cướp. Tâm giả vờ ngồi trò chuyện, khi thấy chị P. sơ hở, Tâm dùng hung khí gây án rồi lấy xe bỏ chạy, với ý định sẽ đem chiếc xe của chị P. đi bán rồi sang Campuchia lẩn trốn. Tuy nhiên, khu vực biên giới đã bị Công an chặn bắt nên Tâm quay đầu xe về hướng Bến Lức, sau đó bỏ xe trốn vào rừng tràm.

Công an huyện Bến Lức lập các chốt tại hiện trường xuyên đêm.

Trời lạnh, cán bộ chiến sĩ phải đốt lửa sưởi ấm, chống muỗi.



Trong những ngày lẩn trốn trong rừng, Tâm hái trái cây dại ăn, uống nước tại các con mương và lần mò dần ra khu vực nhà dân. Tuy nhiên, mỗi lần định ra ngoài kiếm thức ăn, Tâm lại nghe thấy tiếng nói của nhiều người nên từ bỏ ý định.

Được biết, Tâm là người ham mê cờ bạc, từng bị Công an tỉnh Long An truy tìm vì liên quan đến một vụ trộm xe lu trên địa bàn. Ngay sau khi Tâm bị bắt, người dân ở xã Lương Hòa như thở phào nhẹ nhõm khi đối tượng nguy hiểm bị bắt giữ…



Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: cand.com.vn