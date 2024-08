K.i.n.h h.o.à.n.g clip xe tải lao thẳng vào dãy ki-ốt, ủn bay 2 người trong cửa hàng: Khoảnh khắc gây á.m ả.n.h

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông tại Quỳ Hợp, Nghệ An khiến nhiều người chú ý. Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn giao thông đã được camera an ninh nhà dân ghi lại vào ngày 5/8.

Kinh hoàng clip xe hổ vồ lao thẳng vào nhà dân, ủn bay 2 người trong cửa hàng

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, vào khoảng thời gian trên có một người đàn ông đang ngồi trong ki-ốt bán hàng và một người phụ nữ đội nón lững thững từ trong nhà bước ra. Đúng lúc này, một chiếc xe "hổ vồ" mất lái bất ngờ lao tới với tốc độ cao. Toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra quá nhanh, cả 2 nạn nhân không kịp phản ứng bị chiếc xe tải lao vào cửa hàng ủn bay.

Sau khi lao vào bên trong nhà xô đổ hàng loạt tủ kính, quạt điện thì chiếc xe tải mới dừng lại. May mắn, hai người bị ủn văng chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Phát hiện vụ va chạm, một số hàng xóm và người dân xung quanh nhanh chóng chạy sang đỡ 2 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Xung quanh hiện trường nhiều tài sản, hàng hoá bị tông văng, nằm ngổn ngang khắp nơi.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong được biết, lãnh đạo UBND thị trấn Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương. Được biết, trước khi lao vào ki-ốt bán hàng, xe tải đã xảy ra va chạm với một người phụ nữ đi xe máy từ trong ngõ cắt qua đường quốc lộ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tác giả: Nam An (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn