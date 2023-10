Hôm nay giá xăng giảm 900 đồng/lít

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 695 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, không cao hơn 23.502 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm 906 đồng/lít, không cao hơn 24.842 đồng/lít.

Dầu madút 180CST 3.5S giảm 395 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành, không cao hơn 17.452 đồng/kg. Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 23.594 đồng/lít, giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 23.816 đồng/lít, giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu và chỉ chi quỹ Bình ổn giá 285 đồng/lít với dầu diesel, 109 đồng/lít với dầu hỏa.

Giá xăng chiều 2/10 giảm mạnh.

...

Như vậy, từ đầu năm đến nay giá nhiên liệu trong nước có 28 đợt điều chỉnh, trong đó 16 lần tăng, 8 lần giảm và 4 kỳ giữ nguyên giá.

Theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới trong 10 ngày qua giảm do lo ngại nguồn cung thắt chặt sau khi Saudi Arabia và Nga quyết định cắt giảm sản lượng 1,3 triệu thùng một ngày đến hết tháng 12; lệnh cấm nhiên liệu của Nga được nới lỏng và các nhà đầu tư lo lắng vấn đề lãi suất tăng cao có thể hạn chế nhu cầu.

Bình quân giá thành phẩm giá xăng RON 92 (loại dùng pha chế E5 RON 92) giảm gần 6%, về 101,49 USD một thùng; RON 95 là 106,83 USD mỗi thùng, hạ 6,3%. Tương tự, các mặt hàng dầu cũng giảm 0,6-1,7%, dao động 122,81-123,36 USD một thùng.

