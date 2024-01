HLV Kiatisak gia nhập Công An Hà Nội theo dạng... cho mượn

Theo thông tin cho biết, HLV Kiatisak vừa kết thúc kỳ nghỉ tại Thái Lan, ông đưa vợ tới thăm bầu Đức và ba người có cuộc nói chuyện xoay quanh việc đưa HLV Kiatisak đến CLB Công An Hà Nội.

Bầu Đức xác nhận HLV Kiatisak sẽ gia nhập đội bóng Công An Hà Nội theo dạng cho mượn - Ảnh: TL



Chia sẻ với truyền thông, Bầu Đức cho biết Zico Thái vui vẻ nhận lời làm HLV CLB Công an Hà Nội. Theo ông bầu của đội bóng phố Núi, HLV Kiatisak sẽ có vài ngày để chia tay với các học trò ở HAGL trước khi ra Hà Nội dẫn dắt đội bóng mới.

"Trước mắt, HLV Kiatisak sẽ làm HLV trưởng ở CLB Công An Hà Nội đến cuối mùa giải 2023/24 rồi sẽ tính tiếp. Anh ấy vẫn là người của CLB HAGL cho mượn, nhưng lương sẽ do CLB Công An Hà Nội chi trả", bầu Đức cho biết thêm.

...

Hiện chưa rõ, tại đội bóng ngành công an, Zico Thái sẽ nhận lương bao nhiêu, nhưng theo nhiều người dự đoán, con số có lẽ không thấp hơn nhiều so với mức lương 20.000 USD/tháng mà chiến lược gia người Hàn Quốc Gong Oh-kyun từng được hưởng.

Ở một diễn biến khác, cựu tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai là Lương Xuân Trường sẽ gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh theo bản hợp đồng cho mượn từ CLB Hải Phòng.

Theo nguồn tin thân cận với cầu thủ người Tuyên Quang, hợp đồng của Xuân Trường với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ kéo dài đến hết mùa giải 2023/24. Để có được chữ ký của tiền vệ sinh năm 1995, đội bóng núi Hồng cũng phải ra một khoản phí “khủng” hỗ trợ cùng CLB Hải Phòng. Thay vì đợi đến giai đoạn 2, Xuân Trường sẽ đến tập luyện luôn cùng Hà Tĩnh trong thời gian tới. Cầu thủ sinh năm 1995 sẽ được đăng ký vào danh sách thi đấu của đội khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải chính thức mở cửa vào ngày 25/02/2024.

Tác giả: Song Toàn

Nguồn tin: Báo Công Luận