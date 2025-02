Highlight trận Hà Tĩnh hòa khó tin với Bình Dương, nối dài mạch bất bại lên 13 trận

Chiều 16-2, trận đấu cuối cùng của vòng 13 V-League diễn ra khi CLB Bình Dương đón tiếp Hà Tĩnh. Đội bóng của Trọng Hoàng đang có mạch bất bại 12 (3 thắng, 9 hoà)

Bình Dương và Hà Tĩnh - Clip: FPT Play

Lợi thế sân nhà, CLB Bình Dương chủ động nhập cuộc về cầu môn đội bóng đang có mạch 12 trận bất bại ở V-League 2024-2025

Tuy nhiên, tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu lại thuộc về Hà Tĩnh với cú sút phạt hiểm của Xuân Trường

Đến phút 21, Bình Dương có bàn khai thông bế tắc của Vĩ Hào (11)

Trước khi khép lại hiệp 1, Bình Dương có bàn nhân đôi cách biệt trên chấm 11 m. Tiến Linh đã thành công đánh lừa thủ môn Thanh Tùng từ cơ hội được mang về bởi Thành Nhân

... Trong hiệp 2, Viktor Le được tung vào sân. Hà Tĩnh liên tiếp tạo ra các cơ hội để rút ngắn tỉ số nhưng đều bất thành ở khâu cuối

Đến phút 76, Geovane thoát xuống vượt qua thủ môn Minh Toàn của Bình Dương và dứt điểm vào gôn trống, rút ngắn tỉ số 1-2

Tuy nhiên, màn ăn mừng của Geovane phải chờ ít phút mới diễn ra khi chờ kiểm tra VAR

Đến 87, hàng thủ Bình Dương lần nữa thiếu tập trung, Quang Nam có khoảng trống dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Minh Toàn

Bàn thắng của Quang Nam giúp Hà Tĩnh đưa trận đấu về vạch xuất phát. Khoảng thời gian 8 phút bù giờ sau đó, hai đội đều cố gắng nhưng không có thêm bàn nào được ghi

Với kết quả hòa 2-2, CLB Hà Tĩnh tiếp tục kéo dài mạch bất bại lên con số 13 (3 thắng, 10 hoà) tại V-League 2024-2025



Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người Lao Động