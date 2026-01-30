Hiện trường vụ xe tải không người lái trôi tự do, tông tử vong cháu bé 10 tuổi

Mới đây, dư luận bàng hoàng, đau xót trước thông tin một cháu bé 10 tuổi bị chiếc xe tải không người lái trôi tự do tông trúng, tử vong tại chỗ. Nạn nhân trong vụ việc là cháu N.T.L. (10 tuổi, trú tại xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk). Vụ việc còn khiến mẹ của cháu L. là chị L.T.P. (39 tuổi) bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra vào lúc khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29/1. Thời điểm này, tài xế Nguyễn Thái Hưng (42 tuổi, trú tại xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển ô tô tải mang BKS 47C-217.XX, lưu thông trên tuyến đường liên xã thuộc thôn Giang Mỹ, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn đau lòng. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

Khi xe đi đến ngã ba đường, tài xế dừng xe, xuống khỏi cabin. Tuy nhiên, chiếc xe bất ngờ tự trôi rồi va chạm với cháu L. đang đi bộ trên đường khiến cháu tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, chiếc ô tô tiếp tục va chạm với xe máy của chị P. đang điều khiển phía sau khiến chị này bị thương.

Thông tin về vụ tai nạn khiến nhiều người xót xa, gửi lời chia buồn đến gia đình cháu bé, đồng thời mong mẹ của cháu tai qua nạn khỏi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đau lòng trên, theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn