Hé lộ nguyên nhân khiến chồng cũ ra tay sát hại dã man cô giáo

Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Tóc (SN 1991, trú làng Lợt, xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 6h45’ ngày 5/5, người dân đi làm thì phát hiện một người phụ nữ đã tử vong ở lề đường liên xã Sơn Lang-Krong thuộc địa phận xã Sơn Lang, huyện Kbang; trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết máu.

Ở gần thi thể của nạn nhân có chiếc xe máy BKS 81AF-030.56 bị đổ nằm ở bên phải, cách vị trí của nạn nhân khoảng 3m. Đồng thời, gần thi thể nạn nhân có con dao dài khoảng 30-40cm, nghi liên quan vụ việc.

Đối tượng Đinh Tóc và hiện trường vụ cô giáo tử vong.



Vào cuộc xác minh, cơ quan Công an xác định nạn nhân là chị Đ.T.M. (SN 1991, trú xã Kông Bờ La, huyện Kbang). Chị M. là giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Văn Tám (xã Krong, huyện Kbang).

Khẩn trương điều tra, Công an tỉnh Gia Lai xác định Đinh Tóc, chồng cũ của chị M. là đối tượng liên quan vụ việc. Qua công tác vận động, đối tượng Đinh Tóc đã đến cơ quan Công an đầu thú vào khoảng 14h45’ cùng ngày.

...

Tại cơ quan Công an, Đinh Tóc khai nhận: Ngày 4/5, Tóc thuê xe ô tô với mục đích đi TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và hứa với con (đang sống cùng chị M.) là sáng hôm sau sẽ chở đi học.

Rạng sáng 5/5, Tóc điều khiển xe ô tô đến nhà chị M. như đã hẹn thì chị M. đã chở con đi trước nên Tóc đuổi theo. Khi đến khu vực Hạt Kiểm lâm huyện Kbang, thuộc địa phận xã Nghĩa An thì Tóc đuổi kịp, yêu cầu chị M. dừng xe, rồi đưa con lên ô tô. Sau đó, cả 2 cùng di chuyển đến trường của con.

Đến đoạn đường bê tông thuộc làng Srắt, xã Sơn Lang, Tóc dừng xe để chị M. đưa con vào trường thì cả 2 nảy sinh mâu thuẫn. Lý do là trước đó Tóc nghe nói chị M. đang quen người đàn ông khác nên tỏ ý ghen tuông, ngăn cấm.

Lúc này, chị M. không đồng ý, phản ứng lại thì bị Tóc dùng tay đánh vào người. Trong cơn ghen tuông, Tóc quay lại xe ô tô lấy dao (dài khoảng 40 cm) và đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng của chị M. dẫn đến tử vong.

Sau đó, Tóc trả xe ô tô, dùng xe máy chở con đi thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai và gửi con tại tiệm gara ô tô ven đường rồi quay lại huyện Kbang với ý định bỏ trốn. Sau khi được lực lượng Công an vận động, Đinh Tóc biết không thể thoát tội nên đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.



Tác giả: Chí Hào

Nguồn tin: cand.com.vn