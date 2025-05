Xử lý nghiêm phụ huynh đánh, túm tóc cô giáo, bắt đứng giữa mưa

Theo Công an Nghệ An, qua điều tra bước đầu xác định khoảng 16h30 chiều 28-4, ông Hà Văn Thúy đến điểm trường Bắc Thắng, Trường tiểu học và THCS xã Tân Thắng để đón con trong tình trạng đã sử dụng rượu bia. Khi thấy Thúy không mặc áo mưa, thầy giáo L.X.H. đã hỏi thăm "tại sao đến đón cháu mà không mặc áo mưa" thì bị Thúy phản ứng với lời lẽ đe dọa, nồng nặc mùi rượu. Thấy biểu hiện bất thường, thầy H. đã tránh đi nơi khác. Tuy nhiên, Thúy bất ngờ tiếp cận và hành hung cô giáo Nguyễn Thị K.N. (giáo viên chủ nhiệm lớp ghép 3+4). Thúy đã nắm tóc, dùng tay đánh vào mặt cô N. và sau đó khống chế, kéo cô giáo ra giữa sân trường, đứng dưới trời mưa, bất chấp sự can ngăn một số phụ huynh khác.