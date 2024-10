Hé lộ 2 người đàn ông mua dâm giá 700.000 và 900.000 đồng

Cho gái mại dâm hoạt động tại khách sạn để tăng doanh thu

Lao động đưa tin, ngày 28/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hòa vừa triệt phá một tụ điểm chứa mại dâm tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa và bắt quả tang N.Q (ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi chứa mại dâm.

Công an triệt phá tụ điểm mại dâm. Ảnh: Công an Đồng Nai.



N.Q để 2 cặp nam nữ thuê 2 phòng tại khách sạn K do mình làm chủ để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Làm việc với cơ quan công an, L.T.N (29 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) khai nhận đang bán dâm cho ông Ng.Th (25 tuổi, ngụ TP Long Khánh) với giá 700.000 đồng tại phòng 304, còn Q.T.Th (25 tuổi, quê tỉnh Điện Biên) thừa nhận bán dâm cho ông Ng.V.T. (30 tuổi, quê tỉnh Nam Định) với giá 900.000 đồng tại phòng 401.

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định, để tăng doanh thu, Q cho các đối tượng là gái mại dâm hoạt động tại khách sạn do mình quản lý.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng công an phát hiện nhân viên một cơ sở massage trên địa bàn thành phố Biên Hòa hoạt động kích dục. (Ảnh: Công an tỉnh)



Nữ nhân viên kích dục cho khách tại cơ sở massage

Theo Đời sống và Pháp luật, vào đêm ngày 22/10, Phòng Cảnh sát bố trí chủ nhà hợp nhất với Công an thành phố Biên Hoà, Công an các huyện: Trảng Bom, Nho Trạch, Định Quán đồng loạt ra quân kiểm tra, triệt xóa 5 tụ điểm hoạt động khiêu dâm và cơ sở kinh doanh dịch vụ massage.

Trên Người đưa tin thông tin, khoảng 21h30 ngày 27/10, Công an TP.Long Khánh đồng loạt kiểm tra 2 điểm kinh doanh massage trên địa bàn.

Tại Công ty TNHH Xông hơi massage Điêu Thuyền (địa chỉ 148 Nguyễn Trãi, KP2, phường Xuân Hoà, TP.Long Khánh) do Nguyễn Thị M. (SN 1990, HKTT Đội 2, thôn An Thạch, xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ cơ sở.

Kiểm tra ở phòng VIP2, lực lượng công an bắt quả tang 1 nhân viên nữ đang khoả thân kích dục cho khách.

Tiến hành kiểm tra tại Doanh nghiệp tư nhân massage Tố Nhi (địa chỉ 112/14, KP3, phường Xuân Thanh, TP.Long Khánh) do Nguyễn Thị N. (SN 1959, HKTT: KP 1, phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM) làm chủ cơ sở, phát hiện 2 nhân viên nữ đang kích dục cho khách tại 2 phòng.

Hiện Công an TP.Long Khánh đang lập hồ xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo Điện tử Công lý dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, vào đêm 22/10, tại thành phố Biên Hòa, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra cơ sở massage Phú Đại Đức và Trung Đại Phát. Tại đây, các trinh sát đã bắt quả tang 4 nữ nhân viên đang thực hiện hành vi kích dục cho khách nam.

Cùng thời điểm đó, tại huyện Nhơn Trạch, cơ sở massage F1 cũng bị phát hiện có nhiều sai phạm nghiêm trọng. Cơ sở này không chỉ hoạt động massage trái phép mà còn công khai đăng tải bảng giá các dịch vụ “đen” trên mạng xã hội, thu hút khách hàng một cách trắng trợn.

Ngoài ra, tại các huyện Trảng Bom và Định Quán, cơ sở massage Thanh Vy và Phương Thảo Phát cũng bị phát hiện có dấu hiệu hoạt động mại dâm.

Tác giả: Tùy Nghi

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn