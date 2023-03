Hàng loạt công ty dược bị Bộ Y tế xử phạt

Nhiều công ty dược bị Bô Y tế xử phạt. Ảnh minh hoạ

Theo đó, Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera (địa chỉ Lô A 17 Khu Công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị xử phạt 100 triệu đồng.

Lý do xử phạt là không thực hiện kê khai giá thuốc Kupbloicin số giấy đăng ký lưu hành VN17488-13; thuốc Insulidd N số giấy đăng ký lưu hành VN-12286-11; thuốc Alsoben số giấy đăng ký lưu hành VN-8946-09; thuốc Cisplaton số giấy đăng ký lưu hành VN2-446-16 trước khi lưu hành trên thị trường. Đồng thời, Cục Quản lý Dược cũng đưa ra tình tiết tăng nặng là công ty này có hành vi vi phạm nhiều lần đối với nhiều thuốc.

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Đông Dương (Công ty Đông Dương, địa chỉ tại tầng 3, tòa nhà Galaxy, số 69 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bị xử phạt 80 triệu đồng vì không thực hiện kê khai giá thuốc Lepro Tab số giấy đăng ký lưu hành VN-21774-19 trước khi lưu hành trên thị trường.

Công ty cổ phần thương mại và phát triển Hà Lan (địa chỉ tại Lô A2 CN7 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) bị xử phạt 100 triệu đồng.

Lý do xử phạt là không thực hiện kê khai giá thuốc trước khi lưu hành trên thị trường đối với các thuốc Eszol Tablet, số Giấy đăng ký lưu hành VN-17639-14; Fungiact, số Giấy đăng ký lưu hành VN-16978- 13; Pilixitam, số Giấy đăng ký lưu hành VN-16544-13 và Fetnal 500, số Giấy đăng ký lưu hành VN-22301-19.

Cục Quản lý Dược cũng đưa ra tình tiết tăng nặng là công ty có từ 2 thuốc trở lên thuộc cùng một hành vi vi phạm và được phát hiện trong một lần kiểm tra.

Theo tờ Công thương, góp mặt trong danh sách bị xử phạt còn có 2 công ty ở TP Hồ Chí Minh và 1 Công ty ở Cà Mau.

Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam (Công ty Nature Việt Nam, địa chỉ tại Số 19 đường 18, khu phố 3, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt 70 triệu đồng.

Công ty Nature Việt Nam bị xử phạt vì sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật đối với với thuốc Npluvico, số Giấy đăng ký lưu hành VD-21622-14, số lô 2004, ngày sản xuất 12/5/2022, hạn dùng 12/5/2025.

Ngoài ra, Công ty Nature Việt Nam còn buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc vi phạm chất lượng (lô thuốc Npluvico, số Giấy đăng ký lưu hành VD-21622-14, số lô 2004, ngày sản xuất 12/5/2022, hạn dùng 12/5/2025).

Công ty Zim Laboratories Limited (địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện là lầu 23, Tòa nhà A&B, số 76A, đường Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM) bị xử phạt 80 triệu đồng.

Lý do xử phạt là do sản xuất thuốc Medicox 90, số GPLH VN-22134-19, số lô FEC3D101, NSX 16/4/2021 có thay đổi nhỏ so với hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt thuộc trường hợp phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật nhưng không thông báo. Và sản xuất thuốc Medicox 90, số GPLH VN-22134-19, số lô FEC3D101, NSX 16/4/2021 có thay đổi lớn so với hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt nhưng chưa được phê duyệt nội dung thay đổi theo quy định của pháp luật.

Cuối cùng là Công ty Cổ phần Dược Minh Hải (Công ty Dược Minh Hải, địa chỉ tại số 322 đường Lý Văn Lâm, phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) bị xử phạt 100 triệu đồng.

Theo Cục Quản lý Dược, công ty này bị xử phạt vì không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc đối với các thay nhỏ cần được phê duyệt đối với các thuốc: Alphachymotrypsin, số giấy đăng ký lưu hành VD22104-15; Acimentin 625, số giấy đăng ký lưu hành VD-21220-14.

