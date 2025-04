Hai thiếu niên lao thẳng xe máy vào đầu ôtô ở khúc cua

Your browser does not support the video tag.

Video: Hùng Lê

Tình huống giao thông: Tại khúc cua, hai người đi xe máy chạy với tốc độ cao, lao thẳng vào đầu ôtô tải ở hướng ngược chiều đang đi tới, tại quốc lộ 15, đoạn qua xã Hà Linh, huyện Hương Khê. Va chạm mạnh khiến hai người ngồi trên xe máy văng xuống đường, tử vong. Xe máy biến dạng, hư hỏng. Hai nạn nhân là anh em ruột, đang học lớp 6 và 9 ở huyện Hương Khê.

Kỹ năng lái xe: Khúc cua là nơi khuất tầm nhìn, người lái cần giảm tốc độ, đi chậm để quan sát các phương tiện đang đi ở hướng đối diện, đề phòng xảy ra va chạm với phương tiện chạy chiều ngược lại.

Luật giao thông: Phụ huynh cần nghiêm khắc với việc cho con em sử dụng xe máy. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định với học sinh cấp 2, chưa đủ 16 tuổi sẽ chưa được điều khiển xe gắn máy (xe máy dưới 50 phân khối), chưa đủ 18 tuổi chưa được điều khiển xe máy trên 50 phân khối.

Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ quy định, phạt tiền 8-10 triệu đồng với cá nhân, 16-20 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe máy giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe tham gia giao thông. Ngoài ra, nếu thiếu niên điều khiển xe gây tai nạn nghiêm trọng, đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng chưa đủ tuổi, người giao xe có thể bị xử phạt tù. Mới đây, người phụ nữ ở huyện Ninh Giang, Hải Dương bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo Bộ luật Hình sự.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress