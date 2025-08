Hà Tĩnh đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh Đại hội Đảng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 1/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động ra quân cao điểm trên toàn tỉnh.

Cùng với toàn tỉnh, Công an xã Hương Sơn cũng tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.

Ghi nhận tại xã Hương Sơn, ngay trong ngày đầu ra quân, đơn vị công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát, quản lý chặt các địa bàn, đối tượng trọng điểm, tạo khí thế răn đe mạnh mẽ, giữ vững ổn định tình hình từ cơ sở.

Sau lễ phát động, lực lượng Công an xã Hương Sơn cũng đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng và tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường, góp phần lan tỏa khí thế quyết tâm.

Đợt cao điểm lần này tập trung đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm trên không gian mạng, vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và các hành vi vi phạm liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đây là đợt cao điểm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm cao của Công an Hà Tĩnh trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn".

Cũng trong sáng 8/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn".

Trong đợt cao điểm này, lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động nắm chắc diễn biến tình hình liên quan đến trật tự, an toàn giao thông;

Trong đó, cơ quan chức năng sẽ nhận diện, đánh giá, dự báo chính xác nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, kiềm chế, làm giảm TNGT, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và ùn tắc giao thông.

Đối tượng kiểm tra, xử lý tập trung gồm: người điều khiển xe ô tô khách, xe vận tải hàng hóa, xe mô tô, xe máy điện…

Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; vượt, dừng, đỗ xe không đúng quy định; chở quá tải, quá số người; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông;…

Thông qua đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, xã hội trọng đại của đất nước.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc



Nguồn tin: nguoiduatin.vn