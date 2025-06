Cảnh sát 113 Đà Nẵng kịp thời phát hiện hai thiếu niên trộm xe máy lúc rạng sáng

Cảnh sát 113 kịp thời ngăn chặn, bắt giữ 2 thiếu niên có hành vi trộm cắp xe máy.

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ 50 phút cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến đường 2/9 hướng về cầu Trần Thị Lý, tổ công tác phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius, có khẩu trang che biển số) đang đẩy theo một xe máy Honda Sonic mang biển số 43K1-601.xx. Nhận thấy nhiều dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác tiến hành dừng phương tiện và kiểm tra hành chính.

Qua xác minh nhanh, hai đối tượng được xác định là anh em ruột: Huỳnh Viết T. (SN 2009) và Huỳnh Viết Đ. (SN 2010), cùng trú tại Q. Hải Châu. Bước đầu, cả hai khai nhận vừa thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe Honda Sonic trước một quán massage nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, gần khu vực sân bay Đà Nẵng.

...

Ngay sau đó, tổ công tác đã báo cáo Trung tâm chỉ huy Công an TP và bàn giao hai đối tượng cho Công an phường Hòa Cường Bắc để lập biên bản vụ việc. Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, hồ sơ và đối tượng được chuyển đến Công an phường Thạc Gián để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Vụ việc một lần nữa cho thấy tinh thần cảnh giác, sự chủ động và hiệu quả trong công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP Đà Nẵng trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm đường phố, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

