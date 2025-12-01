Hai người đàn ông t.ử v.o.n.g trong tư thế quỳ trong nhà dân

Ngày 1/12, một lãnh đạo UBND xã Bình Minh, TP. Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc 2 người đàn ông tử vong trong 1 nhà dân tại thôn Cao Viên, xã Bình Minh.

Theo vị lãnh đạo này, sáng cùng ngày, người dân thôn Cao Viên phát hiện 2 người đàn ông tử vong tại một ngôi nhà. Khi được phát hiện, cả 2 người chết trong tư thế quỳ gục trên tấm đệm. Sự việc nhanh chóng được báo tin tới cơ quan Công an và chính quyền địa phương.

Hiện trường căn nhà nơi phát hiện sự việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Một người tử vong được xác định là cư dân xã Bình Minh, người còn lại chưa rõ danh tính và địa chỉ. Lực lượng chức năng cũng phát hiện kim tiêm bên cạnh thi thể người tử vong.

Nguyên nhân tử vong bước đầu được cơ quan chức năng nhận định có thể do sốc thuốc.

