Con gái tố R. Kelly xâm hại tình dục

People đưa tin trong bộ phim tài liệu Karma: A Daughter's Journey (tạm dịch: Quả báo: Hành trình của một cô con gái) mới phát hành, Buku Abi - con gái lớn của R. Kelly và vợ cũ Andrea Danyell Lee - tố bị người cha nổi tiếng xâm hại tình dục vào năm cô khoảng 8 hoặc 9 tuổi.

Abi, hiện 26 tuổi, hồi tưởng trong nước mắt: "Tôi chỉ nhớ bản thân đã thức dậy và thấy ông ấy chạm vào mình. Lúc đó tôi chẳng biết phải làm gì, vì vậy chỉ nằm đó và giả vờ ngủ".

Abi nói đôi khi cô không tin được những gì nam ca sĩ Ignition đã làm với chính con gái mình và cô thậm chí không muốn tin rằng chuyện xấu xa đã xảy ra. "Bởi vì ông ta từng cho tôi nhiều thứ", cô chia sẻ.

Buku Abi lên tiếng tố người cha nổi tiếng. Ảnh: Page Six.



"Tôi không biết rằng, ngay cả khi cha là người xấu, ông ta sẽ làm gì đó với con gái mình. Tôi quá sợ để nói bí mật ấy với bất kỳ ai. Tôi quá sợ để nói với mẹ mình", Abi tâm sự thêm.

Khẳng định toàn bộ thông tin trên đều là thật, Abi cho biết vào năm 10 tuổi, cô và mẹ đã nộp đơn ẩn danh đến cảnh sát, tố cáo R. Kelly. Tuy nhiên, vụ án không được mang ra xét xử.

Cũng trong phim tài liệu, nữ nhạc sĩ khẳng định việc bị cha ngược đãi đã khiến cô phải vật lộn với các vấn đề về sức khỏe.

...

Trước cáo buộc này, luật sư Jennifer Bonjean của R. Kelly kịch liệt phủ nhận. Bà tuyên bố trên People: "Vợ cũ của R. Kelly cũng từng đưa ra cáo buộc tương tự cách đây nhiều năm, và Sở Trẻ em và Dịch vụ Gia đình Illinois đã kết luận cáo buộc này là vô căn cứ".

R. Kelly ngồi tù vì nhiều tội danh tình dục. Ảnh: Los Angeles Times.



R. Kelly, danh ca được tôn sùng là "trùm nhạc R&B", đã bị kết tội buôn bán tình dục và tống tiền vào năm 2022. Năm 2023, ông này tiếp tục bị kết tội trong vụ án khiêu dâm trẻ em.

Hình phạt dành cho R. Kelly là 30 năm tù đối với tội danh tống tiền và 8 tội vi phạm Đạo luật Mann - đạo luật cấm vận chuyển "bất kỳ phụ nữ hoặc trẻ em gái nào" qua biên giới tiểu bang. Ông bị kết án 20 năm tù - với 19 năm tù được áp dụng đồng thời cho bản án đầu tiên - cho 3 tội danh sản xuất phim khiêu dâm trẻ em liên quan đến các video ghi lại cảnh lạm dụng tình dục con gái đỡ đầu và 3 tội dụ dỗ trẻ vị thành niên quan hệ tình dục.

Theo Page Six, ca sĩ I Believe I Can Fly sẽ đủ điều kiện được tại ngoại vào năm 2045, khi ông gần 80 tuổi.

Trong tuyên bố gần đây, luật sư Jennifer Bonjean tiết lộ thân chủ của ông đang kháng cáo bản án tại New York.

Tác giả: Quốc Minh

Nguồn tin: znews.vn