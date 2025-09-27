Hai chị em ruột tử vong khi đi giăng lưới trong vuông tôm

Vuông nuôi tôm thường có mực nước cạn nên ít khi xảy ra các vụ đuối nước - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 27-9, một lãnh đạo UBND xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai chị em ruột tử vong.

Theo báo cáo, khoảng 15h chiều 26-9, 3 chị em Phù Kim Ly (27 tuổi), Phù Kim Mộng (22 tuổi) theo Phù Kim Phương đến nhà ông Phạm Văn Tuấn (53 tuổi, ngụ xã Sông Đốc) để giăng lưới bắt cá trong vuông tôm. Cả 3 người đều không biết bơi.

Tại đây, Phương, Ly và Mộng cùng nhau bơi vỏ lãi ra vuông tôm phía sau nhà ông Tuấn. Đến khoảng 16h, Phương tiếp tục ở lại ngoài vuông giăng lưới bắt cá, còn Ly và Mộng lên bờ vào nhà.

Khoảng 10 phút sau, Phương nghe tiếng kêu cứu nên chạy vào tìm Ly và Mộng nhưng không thấy, nên tri hô để mọi người cùng tìm kiếm. Sau một thời gian tìm kiếm, mọi người phát hiện Ly và Mộng tử vong dưới vuông tôm cách nhà ông Tuấn khoảng 50m, khu vực này có mực nước sâu khoảng 2m.

Gia đình nạn nhân cho biết cả hai không biết bơi nên sau khi sự việc xảy ra, gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi và an táng theo phong tục địa phương.

Tác giả: Thanh Huyền



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

