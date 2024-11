Hà Tĩnh: Xét xử nhóm thanh niên mang b.o.m xăng đi h.ỗ.n c.h.i.ế.n.

Tòa án nhân dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 9 bị can về tội “Cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 6 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu hồ sơn bản án, do mẫu thuẫn từ trước, ngày 18/11/2023, Trần Lê Bảo Lộc sử dụng tài khoản Facebook cá nhân nhắn tin đến tài khoản Facebook của Trương Ngọc Tài (SN 2005, trú tại thôn Tân Hương, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) để đe dọa, xúc phạm và hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 19h30’ ngày 19/11/2023, Lộc cùng với Thạch kêu gọi thêm Hùng, Dũng, Sơn, Tú, Huy, Quang, Đức, Nam và một số người khác chuẩn bị bom xăng, vỏ chai bia, kéo, dao, ống tuýp rồi đi nhiều xe máy đến tụ tập tại khu vực cầu Đá Lậu thuộc TDP 8, thị trấn Hương Khê để đánh nhau, gây thương tích với một nhóm người khác ở Quảng Bình, trong đó có Trương Ngọc Tài.

Các thanh niên lĩnh án



Trong lúc chờ nhóm của Trương Ngọc Tài, Thạch điều khiển xe máy mang BKS 38B1-308.19 chở Nam đi dọc QL 15A theo hướng thị trấn Hương Khê về xã Lộc Yên để thăm dò và cảnh giới. Khi nhóm của Lộc đang chờ để thực hiện hành vi phạm tội thì bị tổ công tác Công an huyện Hương Khê phát hiện. Do lo sợ bị bắt nên cả nhóm bỏ chạy khỏi hiện trường theo nhiều hướng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công Công an huyện Hương Khê bắt giữ được Trần Văn Hoàng trong số nhóm bạn của Lộc và Thạch.

Ngay sau đó, Cơ quan điều tra Công an huyện Hương Khê tiến hành xác minh, triệu tập, làm rõ các đối tượng có liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình và tự nguyện giao nộp một số tang vật có liên quan.

Riêng đối tượng Nguyễn Yên Dũng, khoảng tháng 4/2024 đã bỏ trốn khỏi khỏi địa phương. Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, đến ngày 30/8/2024, Dũng về đầu thú tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê.

Trong vụ án này, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê thu giữ 4 xe máy mang BKS 38C1-372.46, 38B1-308.19, 38B1-172.41, 38B1-224.10 và 3 điện thoại di động; 4 két đựng 37 vỏ chai bia Huda rỗng và 21 vỏ chai bia Huda có chứa xăng và bịt kín bằng mảnh vải; 1 chiếc kéo bằng kim loại dài 16 cm; 1 con dao bằng kim loại dài 37 cm;…

Liên quan trong vụ án này có bị can Hà Huy Hùng (SN 2007, trú tại thôn Thái Yên, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) từng bị Công an huyện Hương Khê xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức “Cảnh cáo” về hành vi Trộm cắp tài sản. Hiện, Hùng đi khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra tách ra khỏi vụ án và xử lý sau theo quy định.

Tại phiên tòa, TAND huyện Hương Khê xử phạt Trần Lê Bảo Lộc, Lê Ngọc Thạch, mỗi bị cáo 6 tháng tù giam và Nguyễn Đậu Quang 4 tháng tù giam; các bị cáo Nguyễn Yên Dũng, Nguyễn Hoài Sơn, Trần Anh Tú, Nguyễn Văn Hoàng Huy, mỗi người 5 tháng tù treo; Nguyễn Xuân Đức, Nguyễn Quốc Nam mỗi bị cáo 9 tháng cải tạo không giam giữ.

