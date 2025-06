Hà Tĩnh thu hồi gần 1,2 triệu mét vuông đất từ các dự án

Thu hồi đất đối với 28 dự án không được gia hạn

Theo đó, thu hồi hơn 1,176 triệu mét vuông đất đối với 28 dự án trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Khê, Hương Sơn và Vũ Quang. Các khu đất này trước đây được Nhà nước cho các doanh nghiệp thuê để khai thác khoáng sản.

Một khu vực mỏ tại thị xã Hồng Lĩnh và huyện Can Lộc (Ảnh: P.N)



Cụ thể, thu hồi 36.800m2 đất của CTCP Tập đoàn Công nghiệp VN1 tại phường Đậu Liêu (Hồng Lĩnh) và xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc); thu hồi 20.000m2 đất của CTCP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Thiên An tại xã Vượng Lộc; thu hồi 20.000m2 đất của Công ty TNHH An Tín tại xã Thuần Thiện và xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc).

Thu hồi 93.561m2 đất của Công ty TNHH Thương mại lâm sản Hoàng Anh tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê; thu hồi 47.000m2 đất tại xã Nam Điền, huyện Thạch Hà do CTCP Việt Hà - Hà Tĩnh quản lý, sử dụng; thu hồi 87.886,2m2 đất tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh của CTCP Khoáng sản Việt Gia; và 22 khu vực khác.

Trong các quyết định, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý liên quan đến việc thu hồi đất, bao gồm diện tích, vị trí, ranh giới các khu đất cũng như việc giao đơn vị quản lý sau khi thu hồi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện, thành phố, thị xã cùng các doanh nghiệp từng khai thác và các đơn vị liên quan để xác định mốc giới cụ thể, tiến hành bàn giao đất ngoài thực địa cho địa phương quản lý.

...

Các địa phương sau khi nhận bàn giao có trách nhiệm tổ chức quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao, đảm bảo việc sử dụng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Các dự án vi phạm pháp luật đất đai bị thu hồi đất

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng quyết định thu hồi tổng 3.200m2 đất của Công ty TNHH Hải Đan (khu đất tại phường Trung Lương, Hồng Lĩnh) và Văn phòng đại diện Tổng công ty Vận tải thủy tại Hà Tĩnh - Công ty TNHH Một thành viên (khu đất tại phường Đậu Liêu, Hồng Lĩnh) và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, bố trí sử dụng theo quy định pháp luật.

Khu đất của Công ty TNHH Hải Đan bị thu hồi.



Cụ thể, Công ty TNHH Hải Đan bị thu hồi 2.600m2; thửa đất số 01, địa chỉ tại tổ dân phố Quỳnh Lâm, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh; bản trích đo khu đất Nhà máy sản xuất nước lọc tinh khiết Tiên Sơn do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đo vẽ tháng 9/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 19/9/2013.

Văn phòng đại diện Tổng công ty Vận tải thuỷ tại Hà Tĩnh - Công ty TNHH Một thành viên cũng bị thu hồi 600m2 đất tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh; vị trí thửa đất số 01, bản trích đo khu đất Văn phòng đại diện Tổng công ty Vận tải thuỷ tại Hà Tĩnh do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký ngày 05/3/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 20/3/2012.

Lý do thu hồi đất đều là do người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai; đất được Nhà nước cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa nhưng không có văn bản đề nghị được gia hạn./.

Tác giả: Phúc Nhân

Nguồn tin: reatimes.vn