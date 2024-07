Hà Tĩnh: Mất an toàn giao thông tại dự án gần 100 tỷ đồng

Đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Can Lộc cho biết, chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu thi công thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Theo lý giải của vị này thì tại một số vị trí trên tuyến nhà thầu vẫn chưa thực hiện nghiêm túc, còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đơn vị tiếp thu phản ánh và sẽ kiểm tra, rà soát, yêu cầu nhà thầu thi công kịp thời lắp đặt bổ sung hệ thống cảnh báo an toàn theo quy định